EINDELIJK! Adverteerder vermeldt een eerlijke prijs!

Eindelijk! Deze adverteerder adverteert met een prijs inclusief BTW. Dat zouden meer adverteerders moeten doen!

Heel erg stiekem kijkt ondergetekende af en toe ook naar een elektrische auto. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste woon ik in de binnenstad en zijn de beste parkeerplaatsen voor EV’s. Ten tweede heb ik een powerdiesel, terwijl er slechts zo’n 30 km per dag mee gereden wordt. In principe zou een EV nu veel meer dan ooit in mijn leven passen.

De tweede reden is vrij simpel, voor veel EV-aanvragen van lezers slingeren we geregeld de occasion-sites aan. Daarbij vallen een paar dingen op. Zo is het super-irritant dat men bij kilometerstand 21.923 km ervoor kiest om 21 in te voeren.

Prijzen excl. belasting

Of alle lease- en veilingauto’s die worden aangeboden. Sowieso, als je een occasion moet leasen, is het einde zoek. Of wat te denken van een compleet trefwoordenboek aan de onderzijde van de advertentie. Extra vervelend als je op zoek bent naar een Mercedes met AMG-pakket, bijvoorbeeld.

Maar de grootste ergernis is toch wel de BTW. Alle auto’s op occasionsites zijn gericht op particulieren. Je weet wel, mensen die gewoon braaf btw betalen. Op alle occasionsites kun je gewoon op ‘BTW verrekenbaar’ klikken als het een BTW-auto betreft. Super-eenvoudig. Toch doen handelaren het bijna altijd verkeerd.

EINDELIJK!

De prijs ex. btw is veel te vaak nog de geadverteerde prijs. Iets dat eigenlijk gewoon misleiding is, maar op een vreemde manier gewoon geaccepteerd wordt. Tegenwoordig zijn er zelfs bedrijven die de BTW én de EV-subsidie eraf halen. Bijzonder, daar de EV-subsidie alleen voor BTW-plichtigen is. Particulieren, weet je nog.

Enfin, in plaats van al die bedrijven aan te spreken op hun gedrag, pakken we het vandaag eens andersom aan. We zoeken naar een bedrijf dat wél gewoon de BTW in de prijs vermeld. En we hebben ‘m gevonden, eindelijk! In dit geval gaat de AB Eerlijkheidstroffee naar… Selles Autos in Kamperzeedijk (Genemuiden, vlakbij Kampen). Daar staat deze schitterende Nissan Leaf te koop die wordt aangeboden met de BTW-prijs. Nu staan er meer BTW-prijzen op het internet, maar dat zijn vaak particuliere auto’s. In dit geval kun je nog zo’n 3.295 euro terugvorderen bij de fiscus. Keurig.

De verrassend eerlijke advertentie kun je hier bekijken.