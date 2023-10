M5 Touring (G99) in het wild betrapt: zo klinkt ‘ie [+video]

De BMW M5 Touring (G99) is door onze vriendelijke vriend Automotive Mike gesnapt in Duitsland. Hij had zijn 4K-camera uiteraard meteen klaar om de über-station te filmen!

We noemden ‘m gisteren al. In dat geval ging het vooral om de nieuwe stationwagon-variant van de BMW 5 Serie, de Touring. Leuk voor liefhebbers van elektrische auto’s, want er komt ook een i5 Touring.

Maar de dikste is natuurlijk de BMW M5 Touring (G99). het heeft eventjes geduurd, maar het model maakt weer een comeback. Dat is al best bijzonder, want BMW heeft het twee keer eerder gerpobeerd en in beide gevallen pakte het niet goed uit. Persoonlijk denken we dat het komt door de Alltagstauglichkeit van de powerstation uit München. Ze waren te puristisch.

Mensen die een snelle stationwagon kopen, willen een auto die alles met gemak kan. Dus met dikke turbomotoren, automaten en vierwielaandrijving. Lekker voor de wintersport en zo. De E34 en E61 waren eigenlijk best nog wel delicate rijmachines.

M5 Touring (G99) na succes M3 Touring (G81)

Maar tegenwoordig is alles anders. De BMW M3 Touring is een succes, niet geheel ontoevallig heeft die ook een turbomotor, automaat en vierwielaandrijving. Dat had de huidige BMW M5 ook, maar de komende M5 krijgt dat ook.

We wisten al dat ‘ie eraan kwam, maar nu hebben we meer beelden voor je. Automotive Mike kwam de auto tegen op de Duitse Autobahn. Het is overduidelijk de M5 Touring van de G99-generatie: heel erg dik en voorzien van vier vuistdikke uitlaten.

De komende M5 Touring zal overigens milieuvriendelijker dan ooit zijn. De V8 wordt namelijk bijgestaan door een elektromotor. Inderdaad, dat is dezelfde aandrijflijn als de BMW XM heeft. Ondanks dat het een echte M is, kennen we de S68-motor ook uit de M60i-modellen van de X5, X6 en X7 plus de BMW 760i. BMW maakt bij de V8 geen onderscheid meer tussen een gewone motor en M-motor. Het systeemvermogen zal 718 pk bedragen. De M5 Touring (G99) staat gepland voor november 2024. In juli van 2024 komt eerst de M5 sedan (G90).

Korte historie BMW M5 Touring

BMW en ///M-stationwagons pakten normaliter nooit zo goed uit. De eerste was de BMW M5 Touring van de E34-generatie. Daar werden er 891 van gebouwd van 1992 tot 1995, waarvan 209 ‘LCI’-modellen van (1994-1995) Die zijn lekker zeldzaam! Van die 209 ‘LCI’s’ zijn er 20 ‘Elekta‘-modellen, speciaal voor de Italiaanse markt. Officieel is het geen LCI, maar een doorontwikkeling met zesbak, grotere remmen, adaptief onderstel en standaard 18 inch wielen.

Pre-LCI LCI Elektra

In 2007 probeerde men het nogmaals. Op zich was dat echt geen gekke gedachtegang, want Audi verkocht grote aantallen van hun snelle stationwagons, de RS4 en RS6. De BMW M5 Touring van de E61-generatie is altijd een LCI. Oner de kap uist die geweldige S86 5.0 V10 motor die meer lagerschalen dan benzine verbruikt. Van de E61 M5 zijn er 1.025 gebouwd, waarvan 222 voor de Britse markt.

En, klinkt de nieuwe M5 Touring (G99) een beetje? Dat kan je checken door onderstaande video te bekijken:

Video- en imagecredits: Automotive Mike via YouTube.