Nederlandse prijs Alpine A290 en configurator live!

De officiële prijs van de Alpine A290 is bekendgemaakt.

De leukere Renault 5 is de Alpine A290. Het begint bij 180 pk, of je neemt de dikkere met 220 pk. Bij beide modellen bedraagt het koppel 300 Nm.

Helaas geen vermogens waar we het vreselijk warm van krijgen. Een Renault Megane E-Tech EV60 heeft al 220 pk, dat is een Renault. We hebben het hier over een volbloed Alpine. En waar de A110 minstens 250 pk heeft en een laag gewicht, is de A290 altijd een zwaardere jongen want: elektrische auto. 1.497 kg om precies te zijn.

Alpine A290 prijs

Een richtprijs hadden we al, de officiële prijs nog niet. De uiteindelijke prijs ligt dicht in de buurt van de richtprijs, dus wat dat betreft geen verrassingen. De Alpine A290 staat voor 38.800 euro in de configurator. Daarmee blijft de prijs inderdaad zoals verwacht onder de 40 mille.

Laten we de configurator er eens bijpakken. Instappen bij 38.800 euro is leuk, maar we willen natuurlijk de dikste met 220 pk. Dan gaat de prijs richting 41.800 euro.

Kan het nog duurder? Jazeker! De Alpine A290 Premiere Edition begint bij 46.300 euro. Je kan nog een paar extra’s aanvinken in de configurator, maar eigenlijk is deze al behoorlijk compleet.

Dan is het helaas een duur geintje. Die Premiere Edition ga je weinig zien gok ik. De liefhebber die het betaalbaar wil houden moet het van de instapper hebben. Helaas heb je dan slechts 180 pk tot je beschikking. Klinkt toch lullig voor een performance model, terwijl een ID.3 met de grotere batterij al 204 pk. Om maar een dwarsstraat te noemen. Hij smoelt wel heel leuk, deze nieuwe Alpine A290.

Concurrenten