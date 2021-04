Hyundai Staria komt naar Europa met 431 Nm - Autoblog.nl

Geen 432 Nm, maar 431 Nm. Is dat voldoende voor de Hyundai Staria?

Busjes zijn een vak apart om te rijden. Als je ze moet rijden is het niet leuk. Maar als je ze mag rijden, is het geweldig. Of het nu gaat om MPV’s, bedrijfswagens of minivans, het is een unieke ervaring. Je zit namelijk veel hoger en bent je bewust van alle massa. Toch kun je ze redelijk vlot door het verkeer loodsen.

Hyundai Staria

Nu zijn de meeste auto’s in deze categorie heel erg saai, maar bij de Hyundai Staria is dat absoluut niet het geval. Het is namelijk een enorm luxe en knotsgek apparaat. Mocht de auto je bekend voorkomen, hij is een paar weken geleden geïntroduceerd. Toen was de informatie nog behoorlijk summier, maar nu hebben we goede afbeeldingen en alle info!

Afmetingen (dit ding is enorm)

Om even een idee te krijgen van de Hyundai Staria, het ding is enorm! Hij is 5,253 meter lang, 1,997 meter breed en 1,99 meter hoog. Althans, de personenversie, de bedrijfswagen-variant is nog een centimeter hoger. De wielbasis bedraagt 3,273 meter. Dat is dik 20 centimeter meer dan een Mercedes-Benz S-Klasse in de aanbieding heeft. In de bedrijfswagen-versie kun je tot 5 kuub aan spullen meenemen. Om in Mercedes-termen te blijven, dat is 3 kuub méér dan in een E-Klasse Estate met de banken plat. Ga je voor de personenwagen-uitvoering, kun je tot 11 mensen meenemen. 11!

Motoren Hyundai Staria

Dan de techniek. De Hyundai Staria is voorzien van een 2.2 CRDi-dieselmotor. Deze levert 175 pk aan vermogen en, je voelt ‘m al aankomen, 431 Nm aan koppel. Naar keuze kun je de motor koppelen aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes versnellingen of een achttraps automaat. Buiten Europa wordt de Staria ook leverbaar met een 3.5 V6, goed voor 268 pk en 331 Nm.

Ondanks dat het ook een bedrijfswagenbusje is, gaat Hyundai er prat op dat de auto zeer geciviliseerd zal zijn. De Hyundai Staria krijgt bijvoorbeeld een onafhankelijke multi-link setup aan de achterzijde. Dat heeft een instap-A3 nog niet eens.

Custom-uitvoeringen en waterstof

Op sommige markten zal de Hyundai Staria geleverd worden in zeer specifieke ‘Custom’-uitvoeringen. Denk conversies als limousines, campers of af ambulances. Naast een benzine- en dieselmotor staat ook een waterstof-versie op de planning.

De reguliere versie komt halverwege 2021 op de markt. Of de auto ook door Hyundai Nederland aangeboden gaat worden, is niet bekend.