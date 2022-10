Leuk, al die EV’s. Maar zijn ze ook betaalbaar? Dit zijn elektrische auto’s onder de 30.000 euro.

De meest elektrische auto’s rijden in Nederland door middel van een leaseconstructie. Als je het helemaal zelf zou moeten lappen is het niet te betalen. 40, 50, 60 duizend euro voor een EV. Alsof het niet is. In de echte wereld zijn dit geen bedragen die mensen zomaar op de bankrekening hebben staan.

Hoewel het overgrote deel inderdaad rond dit prijsniveau beweegt, zijn er ook nog gewoon elektrische auto’s te koop voor minder dan 30.000 euro. Toch zijn er ook auto’s verdwenen die eerder wel in dit lijstje stonden. Denk aan een Peugeot e-208, een Opel Corsa-e of een Nissan Leaf. EV’s die in het verleden een vanafprijs hadden van minder dan 30k, maar door inflatie en toestanden alleen maar duurder zijn geworden.

Je hoeft niet zelf uit te zoeken welke elektrische auto’s onder de 30.000 euro minder dan 30.000 euro kosten.. Dat hebben wij voor je gedaan. Want zo zijn wij. Hieronder een opsomming van elektrische auto’s die je nu kunt kopen voor minder dan 30 mille!

Dacia Spring – vanaf € 20.850,-

De goedkoopste elektrische crossover. Say no more, de Dacia Spring is de EV die je moet hebben. Voor een acceptabele prijs heb je een zeer praktische auto onder je gat. De EV heeft een accupakket van 27,4 kWh en de gecombineerde actieradius komt uit op 230 kilometer. Snelladen kan maximaal 30 kW, wat dan weer niet zo heel snel. Maar daar is de prijs dan ook naar. Bovendien is het accupakket niet heel groot.

Renault Twingo E-Tech Electric – vanaf € 23.020

Een voordelige elektrische stadsrakker. De Renault Twingo E-Tech Electric. Deze hatchback beschikt over een 22 kWh accupakket en een opgegeven rijbereik van 190 kilometer WLTP. Je kunt 22 kW AC laden. Binnen een uur is de batterij tot 80 procent vol.

MG4 EV – vanaf € 28.990,-

De nieuwste telg van MG. En meteen interessant voor Nederland. Ten eerste de prijs, want die ligt onder de 30k. Maar ook de carrosserievorm. Het is niet de zoveelste crossover. De MG 4 Electric is een hatchback. Uitgerust met een 51 kWh batterij moet je 350 kilometer ver kunnen komen. De Chinese auto kan tot 117 kW snelladen. De MG4 EV staat nog niet bij de showroom, eind dit jaar komt de elektrische auto op de markt.

Fiat 500e – vanaf € 28.950,-

Het scheelt niet veel. De elektrische Fiat 500 is echter voor minder dan 30 mille te rijden. Het begint bij 28.950 euro als je de meest recente prijslijst erbij pakt. De compacte elektrische auto uit Turijn beschikt over een 24 kWh accupakket en heeft een rijbereik van 190 kilometer. Een echte EV voor erbij dus. Je kunt maximaal 50 kW snelladen. 100 kilometer bereik is in 15 minuten erbij te laden.