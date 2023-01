Eindelijk: de eerste EV van Suzuki komt eraan

Suzuki gaat zachtjesaan ook maar eens beginnen aan een elektrisch model. Ze hebben zelfs al een concept car.

De Japanners hebben best wel zitten slapen met z’n allen, want ze waren allemaal vrij laat met het introduceren van een elektrische model. Suzuki maakt het helemaal bont, want ze moeten nog beginnen aan hun eerste EV. Zelfs conservatieve merken als Lotus en Maserati hebben al elektrische modellen, maar Suzuki heeft nog niks.

Is Suzuki soms van plan om zichzelf op te heffen over een paar jaar? Toch niet, want ze komen nu eindelijk met een EV aanzetten. Althans, een concept car voor een EV. Dat is in ieder geval een begin.

De concept car heet Suzuki eVX en wordt gepresenteerd op de India Auto Expo. Dat klinkt als een ver-van-je-bed-show, maar dit is niet een of ander budgetmodel die straks nul sterren scoort bij de crashtests. Dit model komt ook gewoon onze kant op.

De eVX is 4,3 meter lang en is daarmee voor Suzuki-begrippen best fors. Ter vergelijking: de Vitara is 4,17 meter lang. De Japanners zeggen ook al iets over de specificaties. De Suzuki eVX krijgt een 60 kWh accu, die goed moet zijn voor een WLTP-range van 400 km.

De eVX oogt een stuk strakker en moderner dan het huidige gamma, al doet Suzuki geen enkele moeite om de auto aantrekkelijk te presenteren. We krijgen namelijk de saaiste renders voorgeschoteld die we ooit gezien hebben.

Omdat de auto nog in de conceptfase zit, hoef je de eVX ook niet volgende maand bij de lokale Suzuki-dealer te verwachten. Ook niet dit jaar trouwens. En ook niet volgend jaar. De lancering staat pas gepland voor 2025. Zelfs bij Dodge zitten ze nu waarschijnlijk met hun hoofd te schudden.