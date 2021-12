Stellantis zes-in-lijn benzinemotor tot wel 500 pk

Komt de Stellantis zes-in-lijn ook in Peugeots en Alfa’s te liggen?

Ondanks downsizing en elektrificatie is het een motortype dat we telkens vaker tegenkomen: de zes-in-lijn. Mercedes-Benz is teruggekeerd naar de zes-in-lijn, net als Jaguar. Die Jaguar zescilinder lijnmotoren zien we ook in Land Rovers. Daarnaast heeft Mazda aangekondigd zes-in-lijn motoren te zullen gaan bouwen. En uiteraard is daar BMW nog, uiteraard. Ondanks dat de 418i Gran Coupé M Sport Individual (zonder badge) van de buurman een driecilinder heeft, kun je in veel modellen een zes-in-lijn bestellen.

Maar daar komt er eentje bij: de Stellantis zes-in0lijn! Maar waarom zouden ze dat doen? De meeste merken gaan over op elektrische aandrijflijnen. Daar past toch geen dikke zescilinder lijnmotor bij? Dat klopt op zich wel, maar met alleen EV’s kunnen de fabrikanten nog niet de broekriem ophouden. In landen als Noorwegen en Nederland worden EV’s enorm interessant gemaakt, maar er zijn genoeg landen waar elektrisch rijden (nog) niet de oplossing is.

Stellantis zes-in-lijn is eigenlijk viercilinder +2

Je moet het ook precies zien vanaf de andere kant. De zes-in-lijn is in veel gevallen een viercilinder + 2 cilinders. De motoren dienen eerder ter vervanging van de huidige achtcilinders dan dat de motor in het vooronder komt te liggen van de nieuwe Peugeot 508 of DS 9. Alhoewel dat supercool zou zijn.

He-le-maal officieel is de Stellantis zes-in-lijn uiteraard nog niet. Een oplettende bezoeker van Allpar zag dat de motor sinds 22 december van dit jaar in productie is gegaan. De zes-in-lijn van Stellantis gaat ‘GMET6’ heten. Er is een ‘HO’-variant (High Output) met om en nabij de 500 pk, een normale versie met 360 pk zal later verschijnen, aldus motor1.com. Daarnaast is ook de productielocatie van de GMET6 bekend: Ramos Arzipe in Mexico.

Plug-in

De zes-in-lijn is overigens wel degelijk bedoeld voor een schoner milieu. Ten eerste is het de ideale motor om de V8 te vervangen. Daar bouwt Stellantis er een hele hoop van voor diverse RAM, Dodge en Jeep-producten. De zes-in-lijn motor van Stellantis zal gewoon een 2.0 viercilinder plus de helft zijn, dus een modulaire bouw helpt de kosten te drukken.

Het grote voordeel van de zes-in-lijn is dat er veel ruimte is aan de zijkant voor elektrificatie. Verwacht de motor dus ook in diverse plug-in hybride-uitvoeringen. Hopelijk ook in de Peugeot 508 PSE (zie header), maar waarschijnlijker is dat de Wagoneer, Grand Cherokee en dergelijke van deze motoren gebruik zullen maken.