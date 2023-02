Outlander Ralliart is eindelijk sportief en cool

De Mitsubishi Outlander Ralliart is iets voor de betere belegen bijtellingsridder die wil gaan joggen. Ofzo.

Man, het is alweer tien jaar geleden dat de Mitsubishi Outlander PHEV op de markt kwam. De auto was in Nederland een absolute sensatie. Niet vanwege triviale dingen als wegligging, stuurgedrag, afwerking, materiaalgebruik, prestaties, exterieurdesign, infotainment, imago, bouwkwaliteit of vanwege die plastic ‘achterlichten’ in de achterklep. Nee, simpelweg omdat het een koopje was om zakelijk te rijden. MIA, KIA, geen motorrijtuigenbelasting en geen bijtelling. De hele wereld (in Nederland) werd gek en kocht ongezien zo’n rijdend spaarvarken.

Toffe variant: Mitsubishi Outlander Ralliart

Wel ironisch, ondanks dat de auto in Nederland extreem populair was, moest deze wel verscheept worden van Japan naar ons land. Dit in tegenstelling tot de voorgaande generatie die bij VDL in Born gebouwd werd. Enfin, er is inmiddels een nieuwe Outlander. Deze is (nog) niet in Nederland op de markt. Op zich niet erg, zolang de Outlander Ralliart maar wel komt. Er komt dus eindelijk een toffe uitvoering van de Outlander!

De auto gaat Mitusbishi Outlander Ralliart heten, aldus Motor1. Nu is er al een Mitsubishi Outlander met Ralliart accessoirepakket (gallery boven). Dat zijn echter wat visuele modificaties die sportiever ogen.

De Mitsubishi Outlander Ralliart moet echt een sportieve versie zijn. Er zullen flink wat aanpassingen worden gedaan door Mitsubishi, zoals een heftige bodykit, een aangepast onderstel en opgepepte motor.

Lekker veel power

De basis is uiteraard de plug-in hybride. Deze levert nu alleen geen 248 pk, maar 286 pk! Hoe ze dat vermogen gaan halen, is nog niet bekend. De Outlander heeft namelijk drie motoren. Een 2.4i Atkinson Cycle-viercilinder, een elektromotor op de vooras (116 pk) en een elektromotor op de achteras (136 pk).

Qua uiterlijk kun je dus denken aan de Outlander met Ralliart-accessoires, maar wij hopen dat Mitsubishi kiest voor de ‘Vision Ralliart’ (gallery boven). Dat was namelijk een medium crossover met een heel flinke bodykit, 22 inch patta’s en een enorme diffusor.

In tegenstelling tot de voorgaande Outlander die ons straatbeeld vervuilde, toont dat model echt smakelijk. Vandaar de foto’s. De Outlander Ralliart wordt verwacht in 2024.

