Vergeten concept: Mitsubishi Concept ZT (2007)

De mooiste Mitsubishi die er nooit kwam: wij halen de Concept ZT uit 2007 voor je uit de mottenballen.

Japanse sedans zijn er voldoende van geweest. Sterker nog, Japanse sedans in de VS zijn verantwoordelijk voor een paar van de best verkochte auto’s ter wereld. De Toyota Camry en Honda Accord bijvoorbeeld. Mitsubishi heeft nooit echt kunnen profiteren van dit succes. De allergrootste sedan voor de VS genaamd Diamante was er in 2005 al klaar mee, voor de Galant ging het een stuk beter, maar ook nooit zo goed als de Camry en Accord. Bovendien stortte vanaf de jaren ’00 de grote sedan van Mitsubishi een beetje in.

Galant

De negende generatie Mitsubishi Galant debuteerde in 2003 en het werd snel duidelijk dat dit de laatste zou worden. In ieder geval de laatste die in de Amerikaanse fabriek in Illinois gebouwd zou worden. Een tiende generatie bleef in de VS uit, maar er kwam wel een soort design-preview. Men vermoedde dat de volgende Galant er zo uit kwam te zien.

Concept ZT

Op de Autosalon van Tokyo in 2007 presenteerde Mitsubishi namelijk de Concept ZT, waar Z stond voor Ultimate en T voor Tourer. Japanse logica moet je soms niet willen begrijpen. Gekheid terzijde, het is logisch dat de vergelijking met de Galant wordt gemaakt. De ZT is namelijk een sedan die niet geheel toevallig ongeveer zo groot is als een Galant. Maar dan met een compleet nieuw design.

Dat design is zeker niet verkeerd. Mitsubishi gooide in 2005 al hoge ogen met een messcherp design voor een Lancer Evolution-opvolger. Die ging natuurlijk in 2008 in productie als de Lancer Evolution X. De Concept ZT volgde dat design met duidelijk dezelfde ethos.

Waar de Evolution X duidelijk bedoeld was als een sportief kanon, gebruikte de Concept ZT het design om elegant te zijn. Galant, zou je kunnen zeggen. Het is met terugwerkende kracht een ijzersterk design, waar geen lijntje te veel is gebruikt en je hem duidelijk herkent als de grote broer van een Mitsubishi Lancer Evolution X. Dit met dank aan de booskijkende koplampen en een grille die wat doet denken aan de Audi A8 D3 voordat deze de single frame grille kreeg. Maar dan met een trapeziumvormig chroom stuk zoals de Evo X.

Aluminium

Ook probeerde de Mitsubishi Concept ZT lekker modern te zijn. Een aluminium spaceframe moet ervoor zorgen dat de auto niet te zwaar wordt. De wielen en vele andere onderdelen zijn gemaakt van aluminium, wat eigenlijk pas later normaal werd (zeker met grote sedans). Daarmee poogde Mitsubishi een lekker sturende sedan te maken.

De aandrijflijn is des te meer normaal: een 2.2 liter grote versie van de Mitsubishi 4N14 viercilinder turbodiesel. Wat wel aardig hypermodern was: de versnellingsbak was de SST-automaat met dubbele koppeling van Getrag, die uiteindelijk als de automaat-optie van de Lancer Evo X eindigde. Datzelfde geldt voor de S-AWC vierwielaandrijving.

Oh ja, en de Concept ZT bleef ook niet bij een dichtgetimmerd kleimodel. Er zat gewoon een volwaardig interieur in met ook daar moderne touches voor 2007. Het was een vierzitter met twee stoelen per zitrij, waarmee de achterbank ook iets limousine-achtig aandoet.

Productie

In een andere wereld zou dit artikel aanvoelen als de introductie van de Concept ZT als de gloednieuwe tiende generatie Galant. Als je het ons vraagt zou je dan de mooiste Galant aller tijden hebben. In de echte wereld bleef de Concept ZT bij een concept. Niet alleen werd de tiende generatie Galant niet gebaseerd op de ZT, hij werd überhaupt niet gemaakt. De negende generatie Galant bleef het volhouden tot 2012 (2016 in andere markten) en daarna was het klaar met grote sedans van Mitsubishi.

Met de Mitsubishi Concept ZT in het achterhoofd willen wij graag beweren dat de nieuwe achterlichten van de in 2009 gefacelifte Galant een hoedtik naar de ZT zijn, maar dat kan wishful thinking zijn. De Concept ZT kwam niet. Niet in de VS, niet in Japan, nergens. Alleen een goed gevulde persmap met voldoende foto’s om je aan te vergapen werd vrijgegeven. Jammer, maar het zij zo.