Eindelijk, een vrouw in de Formule 1. En ze is nog Nederlands ook!

De Formule 1 is traditioneel een mannensport. Logisch, techniek en auto’s zijn dingen die mannen aanspreken. Maar anno 2022 is die gedachte een beetje ouderwets. het wil ook zeker niet zeggen dat vrouwen niet welkom zijn. Integendeel. Autosport – en dus ook de Formule 1 – is een van de weinige competities die voor vrouwen én mannen geschikt is.

Waar je bij heel veel sporten verdeling hebt tussen vrouwen en mannen, discrimineert de autosport niet op gender. Het is niet alleen dat vrouwen mee mogen doen, er zijn ook succesverhalen. Michele Mouton, Danica Patrick, Jutta Kleinschmidt, Sabine Schmidtz, Beitske Visser, Jamie Chadwick.

Vrouw in de Formule 1

Nou, eindelijk! Het is zover! Er komt een vrouw in de Formule 1 én het is nog eens een Nederlandse ook. Het gaat om Stepháne Kox. Dat is de dochter van coureur Peter Kox en pitreporter van ViaPlay Formule 1.

In die hoedanigheid kon ze meedoen aan een competitie van Alpine F1 Team. Bij elke Formule 1-race werd er een kartcompetitie verreden tussen alle Formule 1-journalisten. Klein geheimpje, in veel gevallen kunnen mensen die over autosport schrijven er zelf niet zo heel erg veel van (weet ondergetekende uit ervaring). Maar in het geval van Stéphane Kox ligt het wat anders, want zij heeft de racegenen van haar vader.

Kartcompetitie van Alpine

Gisteren heeft ze dan ook de kartcompetitie van Alpine gewonnen. Allereerst: van harte gefeliciteerd! Nu ben je benieuwd wat ze heeft gewonnen. Welnu: ze gaat in een Alpine Formule 1-auto rijden!

Stéphane is er helemaal blij mee, uiteraard. Op Instagram laat ze weten haar nek al te zullen gaan trainen, aangezien die zwaar belast wordt in een Formule 1-bolide. Nu maar hopen dat ze sneller is dan Gasly of Ocon, mochten die twee het toch niet samen kunnen vinden volgend jaar.