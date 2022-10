Katsjing! Pierre Gasly pakt miljoenen bij overstap

Overstappen naar een ander F1-team kan zeer lucratief zijn, Gasly bewijst dit en krijgt miljoenen.

Piere Gasly staat op dit moment dertiende in het klassement. Dat weerhoudt hem echter niet om miljoenen te vragen -en te krijgen- bij zijn nieuwe team. Gasly stapt, zoals we allemaal weten, van AlphaTauri naar Alpine F1 over.

Gasly krijgt miljoenen

Nou ja, krijgt. Hij zal het wel verdienen en zijn nieuwe team heeft dan ook hoge verwachtingen van hem. De Franse coureur heeft een contract getekend voor twee jaar. Hier zit nog een optie bij om tot 2025 te kunnen doorgaan, dit meldt Sportune.fr. Daar hoort natuurlijk wel een bijbehorend loonstrookje bij. Gasly zal volgens verschillende bronnen een goede 15 miljoen euro in zijn zak steken. Niet slecht!

Gasly zal dus lekker gaan verdienen. Het salaris komt niet geheel als een verrassing. Dit omdat Fernando Alonso, de vorige coureur bij het team, een soortgelijk bedrag binnenharkte. Het salaris van Gasly is in 2024 afhankelijk van het aantal races in de Formule 1, maar dat zal vermoedelijk soortgelijk zijn.

Katsjing!

De coureur had al een aardig salaris bij zijn vorige team. Hij verdiende bij AlphaTauri een bedrag tussen de 4 en 5 miljoen euro. Hij zou daar bij een volgend seizoen meer gaan verdienen. Tot wel 10 miljoen euro, toch heeft hij de overstap gemaakt naar Alpine. Dit kost Alpine ook weer geld, want Gasly stond nog onder contract bij Alpha Tauri. Daarom heeft het team een bedrag moeten aftikken van acht cijfers om Gasly over te kunnen nemen. Om deze prijs wat omhoog te krijgen heeft Red Bull (eigenaar van het team) naar verluidt eerst Yuki Tsunoda, Gasly’s huidige AlphaTauri-teamgenoot, aan Alpine hebben voorgesteld om de onderhandelingen te openen. Slimme jongens daar bij Red Bull.

Door de transfer zal Gasly omhoogschieten op de lijst met F1-coureursalarissen.