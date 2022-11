Afscheidsfeestje Vettel kost 160 mille

Ja, echt. Een feestje moet je vieren. Toegegeven, ze zopen Petrus én het bonnetjeverdeelde ze over 22 miljonairs.

De GP van Abu Dhabi 2022 wordt een bijzondere race. We gaan namelijk afscheid nemen van een aantal bijzondere coureurs. Nicholas Latifi zien we niet meer terug. Voor de vierde keer dit millenium neemt een Schumacher afscheid van de sport.

Ook het vertrek van Daniel Ricciardo is een vreemde: de Australiër is eruit gewerkt door een Australiër (Piastri) met een Australiër (Mark Webber) als manager. Het grootste afscheid is echter dat van Sebastian Vettel.

Afscheidsfeestje Vettel

Waar Verstappen nog weleens bot overkomt en Hamilton onoprecht overkomt, lijken Ricciardo en Vettel toffe gasten. Dus zonde dat ze de sport zullen verlaten. Om alles een plaatsje te geven hield Sebastian Vettel een afscheidsfeestje. Dat deed hij middels een etentje en nee, niet in een pannenkoek-restaurant (dat wilden Lando Norris en George Russell kennelijk heel graag).

Nee, er werd gebikt in Nusr-Est, een van de betere steakhouses in Abu Dhabi. Nu zijn goede restaurants daar wat duurder dan normaal. Het is nu eenmaal een toplocatie in Abu Dhabi. Daar kennen ze namelijk geen Humpry’s, Van der Valk of een AC wegrestaurant.

Bonnetje

De rekening in totaal bedroeg uiteindelijk…. 161.656.95 euro! Inderdaad, dat is een Porsche 718 Boxster Spyder met een paar opties. Er is één Heineken gedronken (Max?) en één Negroni. Het meeste geld zat ‘m echter in een cognacje (Remy Martin Louis XIII) en zeven flessen Chateau Petrus, waarvan 2 uit het jaar 2009. Met name die drankjes tikken heel erg aan.

Of ze uiteindelijk de rekening gesplit hebben of dat Lance Stroll net zakgeld heeft gehad en de rekening oppakte, is niet bekend. Dat het een geweldige avond was, kunnen we wel vaststellen. En we zijn tot slotte heel erg benieuwd wie de Virgin Mojito’s heeft besteld.

Imagecredits: schecoperez via Instagram.