Wordt de nieuwe Toyota Prius een geliefd tuningobject?

Wie weet is de Toyota Prius straks een graag geziene gast op JDM-meetings.

De Toyota Prius is lange tijd de minst coole auto op aarde geweest, maar geloof het of niet: de nieuwste generatie Prius is gewoon een strakke bak. Het moet niet gekker worden. Nog even en je maakt de blits met een Toyota Prius.

Toyota’s huistuner Modellista wil je daar graag een handje bij helpen. Zij laten alvast twee opgeleukte versies van de nieuwe Toyota Prius zien. Je kunt kiezen uit twee thema’s: Neo Advance en Elegant Ice.

Neo Advance Elegant Ice

‘Neo Advance’ is echt tuning op z’n Japans. Dat betekent dus: over the top. Wat vooral opvalt is de voorbumper met blauwe neon verlichting. ‘Elegant Ice’ is van voren wat subtieler, hoewel de side skirts en achterbumper ongeveer net zo opvallend zijn. De velgen trouwens ook.

Voor spulletjes om je Prius cooler te maken kun je niet alleen terecht bij Modellista. Toyota zelf geeft ook alvast een preview van hun GR Parts-lijn. Dit oogt allemaal wat minder Japans. In plaats van heel veel wit, zien hier we hier vooral zwarte accenten. Dat sluit een stuk beter aan op de Europese smaak.

Aangezien de nieuwe Prius wel wat weg heeft van de vorige Honda Civic, is het een prima uitgangspunt voor optische tuning. Daar zul je het wel bij moeten laten. Motorische tuning kan in theorie ook, maar daarmee ga je een beetje voorbij aan het doel van de Prius. Of je moet gewoon een engine swap doen…