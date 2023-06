Spotters opgelet: de Gumball 3000 komt naar Nederland

De fameuze Gumball 3000 doet dit jaar Nederland aan en wij vertellen je waar en wanneer je het hele circus kunt zien.

Er zijn tegenwoordig genoeg supercarrally’s, maar de meest prestigieuze van allemaal is natuurlijk de Gumball 3000. Als je echt geld teveel hebt en je wil dat aan de hele wereld laten zien dan doe je hieraan mee. Dit levert ieder jaar weer een hele bont optocht op.

Misschien gruw je van deze decadentie, maar als spotter wil je dit natuurlijk wel eens van dichtbij zien. Dat kan dit jaar, want de Kauwgombal Gumball 3000 doet weer een keer Nederland aan.

Als je daarbij wilt zijn moet je 12 juni (ja, dat is op een maandag) in onze buitengewoon autovriendelijke hoofdstad zijn. De optocht zal in ieder geval langs het Hard Rock Hotel gaan, bij het Leidscheplein. De Gumballers gaan ’s nachts feesten in AIR Amsterdam.

Het bonte gezelschap vertrekt vanuit Brugge, waar ze tussen de middag lunch genieten vanaf 1 uur. Van Brugge naar Amsterdam is met een normaal tempo ongeveer drieënhalf uur rijden, maar het kan natuurlijk ook sneller. Je kunt de auto’s waarschijnlijk vanaf het eind van de middag in het centrum van 010 verwachten.

Nog niet alle deelnemers zijn bekend, maar er rijden in ieder geval een Bugatti Chiron Sport, een Countach en twee Murciélago’s mee. Shmee150 is ook van de partij, met zijn AMG GT Black Series. Er doen minstens twee Nederlandse teams mee, met een Ferrari 812 GTS en een Lamborghini Huracán STO.

Mocht je deze auto’s allemaal willen zien en horen dan is Amsterdam dus the place to be. Of Brugge, voor onze Belgische lezers.

Foto: @raoulkroes