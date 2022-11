Abarth 500e, duurder en sneller dan Fiat 500e

Dat de nieuwe Abarth 500e helemaal elektrisch is, is eigenlijk geen nieuws, dat doet iedereen tegenwoordig. Maar wél dat ze wereldwijd gaan…

Ronkende persberichten in onze digitale postbus, we zijn er dol op. Want niets is leuker dan het ene superlatief te lezen dat nog mooier is dan het andere superlatief. Vrij weinig toch? Vandaag ontvingen we weer zo’n stukje proza, van Abarth dit keer. En eerlijk is eerlijk, er stonden leuke dingen in.

Abarth, het sportieve broertje van Fiat, komt met de 500e. Da’s dus de snelle, sportieve variant van de elektrische Fiat 500. En daar zitten best wel wat geinige dingetjes op.

En omdat we in de eerste alinea zo lovend spraken over de superlatieven, vinden wij dat we de tekstschrijver van dienst zijn moment of fame moeten geven en zijn stukje integraal moeten plaatsen. Komt ie hoor!

Abarth maakt zijn Europese aanbod compleet met introductie van nieuwe, volledig elektrische Abarth 500e en in Brazilië met de nieuwe Abarth Pulse. De nieuwe Abarth 500e is ‘meer Abarth dan ooit’ dankzij zijn elektrische architectuur, de verbeterde gewichtsverdeling, meer koppel en een langere wielbasis. Hij is feller, sneller en spannender, zowel in de stad als daarbuiten. Abarth blijft brullen: nieuwe Abarth 500e is de enige “compacte” met een Sound Generator die het legendarische geluid van de Abarth‑motor ten gehore brengt. De introductieversie Scorpionissima is de eerste elektrische Abarth ooit: exclusief, opvallend en rijk uitgerust. Abarth-liefhebbers zijn betrokken geweest bij het creatieproces via het online Performance Creators‑project. Deelnemers daaraan krijgen voorrang als zij de introductieversie bestellen. Hebben we teveel gezegd? Nee toch, zulke proza lees je maar zelden.

En de specs van de nieuwe Abarth 500e ?

Ja, hoe hot zijn die prestaties en specs van deze kleine guitige Italiaan.

De accu is een bescheiden 42 kWh groot (actieradius volgens WLTP wordt nog niet genoemd)

‘Snelladen’ doet de Abarth 500e met max 85 kW

De Abarth 500e heeft een vermogen van 113,7 kW (155 pk) / 235 Nm koppel

0-100 km/u zou in 7 seconden geregeld moeten zijn

In vergelijking met de Abarth 695 is de Abarth 500e volgens Abarth 50% sneller op de tussensprint van 20 naar 40 km/u.

Op de baan van Balocco is de 500e ruim een seconde sneller dan een 695, het is maar dat je het weet!

En wat moet al dat moois kosten?

Je weet inmiddels dat elektrieke auto’s niet tot de koopjes behoren. Datzelfde geldt voor de nieuwe Abarth 500e. De dichte variant krijg je -zonder opties- voor het flinke bedrag van 44.000 euro. Als je graag wat meer wil uitgeven, kan dat ook. Dat moet je de variant nemen waar het dakje vanaf kan. Daar betaal je dan 47.000 euro voor.

En ook hier geldt, hij is dan volledig kaal en dus zonder opties. Reken dus voor een lekke exemplaar op een bedrag dat de 50 mille makkelijk overschrijdt. En da’s geen mijo de gato. Wat weer Portugees is voor kattenpis.

Abarth gaat dus ook wereldwijd

Naast al deze dingen die je hierboven kon lezen, gaat Abarth hun modellen dus ook verkopen in Brazilië. Op zich geen kleine afzetmakt natuurlijk, dus een slimme zet van het Italiaanse merk.

Rest ons alleen om Abarth heel veel succes te wensen en als bonus voor de liefhebber van de betere stukjes proza kun je hier het volledige persbericht lezen. Je leven zal nimmer meer hetzelfde zijn. Check hieronder de presentatie:

Veel plezier alvast!