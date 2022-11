DeTomaso komt met prachtige old school Le Mans-auto

Hou je van Le Mans-auto’s én van mooie rondingen? Dan wordt je vast blij van de DeTomaso P900.

Bij DeTomaso denk je natuurlijk in de eerste plaats aan de Pantera, maar DeTomaso heeft inmiddels een comeback gemaakt met de bloedmooie P72. Die lijkt totaal niet op de Pantera, maar wel op de Ferrari 330 P4. Is dat erg? Absoluut niet.

In tegenstelling tot de Ferrari 330 P4 – de aartsrivaal van de Ford GT40 – is de P72 een straatauto. Daar gaat DeTomaso het echter niet bij laten. Op social media delen ze teasers van een iets wat heel veel lijkt op een circuitversie van de P72.

We krijgen alvast een paar fraaie details voorgeschoteld. We zien een carrosserie die volledig uit naakt koolstofvezel bestaat en heftige aerodynamica. Gelukkig zijn de fraaie welvingen van de P72 niet verloren gegaan. De prachtige spiegels evenmin.

Deze teasers maken zonder meer nieuwsgierig. Die nieuwsgierigheid kunnen we meteen bevredigen, want de P900 is al gelekt. Op de onderstaande plaatjes zien we inderdaad een extreme versie van de P72, met een enorme gebogen achtervleugel. De P900 ziet er uit als een auto die klaar is om Le Mans te bestormen. Net als de Ferrari 330 P4 destijds, én de Pantera.

DeTomaso heeft zijn pijlen ook gericht op Le Mans. Op Instagram verklappen ze nog niks, maar het schijnt dat DeTomaso met de P900 deel willen nemen aan de Le Mans Hypercar-klasse. Dit zou in 2024 moeten gebeuren. Naar verluidt komt er daarnaast ook een trackday-versie van de P900 voor klanten.

Welke motor de P900 krijgt is nog niet helemaal duidelijk. Bij het Instagram-bericht worden de hashtags V8, V10 en V12 gebruikt, dus daar worden we niet veel wijzer van. De P72 zou aanvankelijk met V12 geleverd worden, maar kreeg later toch een V8 van Ford. Wat overigens wel historisch verantwoord is, aangezien de Pantera ook een Ford V8 had.

In de epische Hypercar-klasse moet DeTomaso het opnemen tegen onder meer Ferrari, Audi, Porsche, Peugeot en Glickenhaus. James Glickenhaus is in ieder geval geen fan van de P72, want volgens hem was het een rip-off van zijn Ferrari P4/5. Glickenhaus en DeTomaso kunnen het straks lekker uitvechten op het circuit.

We krijgen zeer binnenkort meer te zien van de DeTomaso P900. Volgende week dinsdag is namelijk de officiële onthulling.

Via: Dailysportscar.com en @lemanshypercarnews op Instagram