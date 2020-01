Ampera-E op slag interessanter dan Tesla Model 3

Kijk, dit hadden ze eerder moeten doen, eigenlijk.





Gisteren hadden wen bericht over de Volkswagen Arteon. Deze knappe middenklasser werd eventjes flink aangekleed én afgeprijsd. Dit om een interessant alternatief te worden voor de zakelijke rijder. Het succes van de Tesla Model 3 zal niet helpen, want de Arteon vist qua prijs en formaat een beetje in dezelfde vijver, maar heeft enkel benzine- en dieselmotoren in de aanbieding.

Nog een auto die niet denderend verkoopt is de Opel Ampera-E. Van die auto is het eigenlijk minder logisch dat ‘ie niet zo goed gaat. De auto ziet er keurig uit, heeft een prima standaarduitrusting en rijdt opperbest. Als elektrische auto valt ‘ie ook niet direct door de mand. De Ampera-E heeft een acceptabele actieradius (423 km volgens WLTP) en ook de prestaties zijn niet verkeerd. Waar gaat het dan wel mis?

















Simpel: de Opel Ampera-E was vrij prijzig. Dat heeft Opel ook ingezien. Ze hebben nu dan ook de prijzen aangepast. Het is niet een gevalletje: iets meer uitrusting en een kleine prijsverlaging. Welnee, ze zijn echt even wezen snoeien bij Opel. De Ampera koste eerst 44.799 euro. Met die prijs zat de Ampera rechtstreeks in het vaarwater van de goedkoopste Tesla Model 3.















Per direct kost de Ampera-E een héél stuk minder: 34.149 euro. Een aanzienlijke prijsdaling. Zit er dan een addertje onder het gras? Maar natuurlijk: het gaat enkel en alleen om voorraadmodellen. Een klassieke op = op actie, dus. Opel zal tevens ruimte maken bij de laadpalen voor de Corsa-e die er op korte termijn aankomt. Iets later zal de elektrische Mokka volgen, die deze Ampera-E min of meer opvolgt.

Kijken we even naar de prijzen van de elektrische concurrenten, doet de Ampera-E het nu dus veel beter:

Telsa Model 3 Standard Range Plus

48.980 euro

De Tesla Model 3 is nu aanzienlijk duurder. Dat de Ampera-E het lastig had, was logisch. Voor een paar tientjes netto per maand extra, rijd je in een van de hipste automerken van het nieuwe decennium. Het is een prima sedan met uitstekende rijeigenschappen. Tevens is het een feit dat alle Model 3 eigenaren slapen onder een Elon Musk-dekbed. Voor 48.980 euro kun jij je nu ook bekeren.

Nissan Leaf Acenta 42 kWh

36.990 euro

De Nissan Leaf is een van de meest briljante producten van Nissan op het moment. Het is een meer dan keurige hatchback, maar dan elektrisch. De Ampera-E laat zich beter vergelijken met de 62 kWh variant, maar die is aanzienlijk duurder. Voor het geld van de instap-Leaf kun je dus ook wegkarren in een snellere Ampera-E.

Hyundai Ioniq Electric

36.996 euro

In principe van hetzelfde laken en pak. De Ioniq is heeft een kleinere range en kost meer. Het is een prima auto, maar je merkt dat het in de basis een voordeligere auto is. Iets wat je overigens ook merkt bij de Ampera-E. Op een volle accu kom je 311 km ver.