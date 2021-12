Eindelijk is er een goed Outlander PHEV alternatief!

En het Outlander PHEV-alternatief komt uit het land van Lewis Hamilton.

Weet je nog, de tijden dat we allemaal massaal in een Outlander PHEV rondreden? Het is nog niet eens zo heel erg lang geleden dat echt iedereen er eentje had. Het was een soort secundaire arbeidsvoorwaarde op 4 wielen. Ondanks dat het een rijdend symbool van vrekkigheid is, was het aanbod te goed om te laten gaan.

Geen bijtelling, geen wegenbelasting, gunstige MIA- en KIA-voorwaarden en je kon er in praktijk 1 op 50 mee rijden. Nu kon je er ook 1 op 6,5 mee rijden of 1 op 100. Het hing af van hoeveel je elektrisch kon rijden. Nadeeltje: de Outlander was een beetje belegen.

Goed Outlander PHEV-alternatief

Er is tegenwoordig een goed Outlander PHEV-alternatief. Eentje met iets meer sjeu, présence, heritage en überholprestige. Het gaat om de vernieuwde Land Rover Discovery Sport PHEV. Die auto is ongeveer even groot als een Outlander, maar het toont allemaal net even wat stoerder. Land Rover heeft het model eventjes bijgeschaafd om ‘m nóg schoner te maken en dat is gelukt. De Britten geven er wel keurig bij aan dat het model in de WLTP zuiniger (en dus schoner) is geworden. Helaas zorgt dat niet voor de milieuvoordelen die de Outlander had.

De vernieuwde Land Rover Discovery Sport PHEV P300e (zo heet ‘ie officieel) verbruikt 1,5 liter op 100 km en heeft een uitstoot van 34 gram per kilometer. Dat is niet verkeerd voor zo’n type auto. Ook handig, is dat je de plug-in hybride-versie van de Discovery Sport kunt krijgen met 7 zitplaatsen, terwijl in veel gevallen 5 het maximum is bij dit soort auto’s, denk aan de eerder aangehaalde Outlander PHEV. Er is wel een kanttekening en dat is dat twee van de vijf inzittenden een kind moeten zijn. Niet zozeer qua mentale ontwikkeling, dan wel qua formaat.

Aandrijflijnen

Dan eventjes de techniek. De PHEV heeft een 1.5 liter driecilinder turbomotor. In samenwerking met de elektromotoren is het systeemvermogen 309 pk en het systeemkoppel 540 Nm. De Discovery Sport plug-in is voorzien van een achttraps automaat en vierwielaandrijving. Overigens is er nog een noviteit en dat is een aangepaste dieselmotor, de D165 MHEV. Dat is een tweeliter diesel met 163 pk en 380 Nm, vierwielaandrijving en een negentraps automaat. Benieuwd wie die versie nog durft te kopen, ondanks de lagere uitstoot.









De nieuwe uitvoeringen van de Land Rover Discovery Sport zijn begin volgend jaar (over tweeënhalve week dus) te bestellen en configureren bij de dealer. Prijzen zijn nog niet bekend. Vanwege de lagere uitstoot zal het BPM-bedrag lager uitvallen, dus wij hopen op een lagere prijs.