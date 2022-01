Vision Ralliart is monsterlijke Outlander PHEV

De Mitsubishi Vision Ralliart is precies wat de markt wenst.

Het is zo opmerkelijk dat Mitsubishi de plank enorm heeft misgelagen. In de jaren ’80 was het een enorm grootse fabrikant dat als een van de weinige merken wereldwijd zijn auto’s kon verkopen. Na de milleniumwisseling werd dat minder en minder. De nieuwe modellen sloegen niet echt aan, waardoor deze geen opvolger kregen en legendarische namen als Colt, Lancer en Galant uit de prijslijsten verdwenen.

Als een oude rockband welke nauwelijks meer herkenbaar is, verkoopt Mitsubishi nu n nog auto’s. Met de Outlander in het algemeen en Outlander PHEV in het bijzonder wist Mitsubishi wél een hitje te scoren. Op deze auto ontleent Mitsubishi op dit moment een beetje zijn bestaansrecht en diverse modellen (zoals de Eclipse Cross) zijn afgeleid van de Outlander.

Vision Ralliart

Met name in Nederland had de Outlander PHEV een nogal belegen imago. Dat kwam voornamelijk doordat iedereen met een caravan, (matchend) regenpak, nylon heuptasje en vouwfiets er eentje had. Plus iedereen die een goede deal niet kon negeren. Enfin, met deze Mitsubishi Vision Ralliart slaan de Japanners sportief terug.

Ralliart is de huistuner van Mitsubishi, een beetje zoals TRD dat is voor Toyota en Nismo voor Nissan. In plaats van extra heftige Lancers, is er nu dus deze crossover. Mocht je dat een stom soort auto vinden, raden we je aan om dit lijstje maar eens door te nemen, maar voor zijn soort is het zeker niet onaardig. Ten opzichte van het wel erg lieve model dat wij in Nederland kregen, toont dit al een stuk bruter.

Productie

Dat komt mede door de flinke bodykit en de enorme velgen, die 22 inch in diameter meten. Daarachter zitten flinke remmen met zes zuigers, om te zorgen dat het er niet ’te leeg’ uit ziet achter de wielen. Over de aandrijving is Mitsubishi een beetje geheimzinnig. Volgens hen heeft de Vision Ralliart een ‘krachtigere motor’ en een ‘grotere accu’.

Voor een betere wegligging is er een sportiever afgesteld vierwielaandrijvingssysteem, Super-All Wheel Drive genaamd. De sportieve Outlander beleeft nu zijn debuut op de Tokyo Motor Show. Mitsubishi geeft aan dat de auto mogelijk in productie kan gaan. Als het publiek er goed op reageert en er voldoende animo voor is, gaat de auto in productie.

