Eindelijk is er een hetere Subaru BRZ, de tS!

Met de Subaru BRZ tS heb je en rijdersauto pur sang onder de bips.

Het is wel opvallend dat als het aankomt op de laatste betaalbare auto’s voor de ware petrolhead, we moeten kijken naar Japan. Daar worden nog de tofste hot hatches, roadsters en sportcoupés gebouwd. Denk aan de Toyota GR Yaris, Mazda MX-5, Honda Civic Type-R, Toyota Supra en natuurlijk de Subaru BR-Z.

Die laatste is de zusterauto van de Toyota GR86. Het is een auto die de purist graag ziet. Dat betekent een laag gewicht, achterwielaandrijving, een atmosferische motor én een handbak. Dat is een recept dat tegenwoordig nauwelijks wordt toegepast.

Recept

Dat recept wordt met de Subaru BRZ tS nog wat verbeterd. Mocht je het tS-label niet kennen, dat staat voor ‘tuned by STI‘ en is net zoiets als BMW M Performance, dus niet een gloeiend hete variant, maar wel aangepakt.

Wat is er dan allemaal gedaan om deze fabeltastische basis nog wat beter te maken? Het onderstel van de Subaru is flink aangepakt. Er zijn nieuwe Hitachi-schokdempers en nieuwe STI-veren. Om beter te kunnen stoppen zijn er nieuwe Brembo-remmen. Voor hebben de klauwen vier zuigers, achter zijn dat er twee.

Er zijn ook visuele verschillen met het standaard model. Zo zijn er zwarte velgen. Dat zijn gesmede BBS-patta’s en ze meten 18 inch in diameter. Er is tevens een nieuwe luchtinlaat en een ducktail-achterspoiler. Zo ziet de auto er subtiel dikker uit.

De spiegelkappen en de antenne (zo’n haaivenvin) zijn hoogglans zwart, net als de genoemde wielen. Dit exemplaar is WR Blue Mica, maar andere kleuren zijn ook mogelijk.

Subaru BRZ tS importeren

Het enige nadeel is dat de motor alsnog standaard is. Nu is dat een bewuste keuze van Subaru. Die zeggen dat het toevoegen van een turbo, ervoor zorgt dat alles zwaarder uitgevoerd moet worden.

Denk aan stevigere aandrijfassen, transmissie en differentieel om het extra koppel te kunnen verwerken.

Dan heb je ook grotere remmen en ophanging nodig. En het probleem dan is dat je eindigt met een heel erg dure auto die onverkoopbaar is.

Wel is het interieur aangepast met zwart alcantara en blauwe reepjes leder. Ook zijn er diverse STI-afbeeldingen zodat je je in lk geval iets specialer voelt:

Over verkopen gesproken, in Nederland kun je de BRZ helaas niet meer krijgen. Sterker nog, zelfs de GR86 is uit het gamma gehaald. Maar ja, er zal vast wel een handige Harry zijn die er een paar importeert. Kunnen wij er eentje toevoegen aan de Autoblog Garage over een paar jaar.