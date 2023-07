Volkswagen GLI 40th Edition is feestje met 230 pk voor 30k

Dit is toch veel leuker dan de zoveelste crossover met 1.0 driecilinder?

Je wil altijd datgene hebben wat je niet kan krijgen. Het mooiste meisje van de klas, de Super Soaker 200, een gezonde opwarm-maaltijd of een fatsoenlijke debat over wetenschappelijk vaststaande feiten. Of een nieuw album van 2 Brothers on the 4th Floor. Wat we nu ook willen, is deze Volkswagen Jetta GLI 40th Edition.

We beginnen maar meteen met het slechte nieuws, en dat is dat deze auto niet bij de Nederlandse dealers zal komen te staan. Het is een speciale feesteditie op basis van de Volkswagen Jetta GLI.

In Noord-Europa houden we meer van hatchbacks in het C-segment, maar in veel andere contreien van deze wereld heeft men de voorkeur voor de sedan in dit segment. Zo is dat ook het geval in de Verenigde Staten van Amerika.

40 jaar

Daar hebben ze namelijk precies 40 jaar lang de Volkswagen Jetta GLI. Dat is zeg maar de sedan-versie van de Volkswagen Golf GTI. Speciaal omdat moment te vieren, is er deze Volkswagen Jetta GLI 40th Edition.

Er komen drie kleuren beschikbaar: Pure Gray (wat je op de foto’s ziet), Pure White (wit) en Rising Blue (deze blauwe kleur). De 18 inch wielen, grille, spiegelkappen en achterspoiler zijn altijd hoogglans zwart. Vervolgens zijn er rode accenten om aan te tonen dat er iets bijzonders voor je staat. Er is een rode bies in de grille, daarnaast zijn twee luchthappers aan de zijkant van de bumpers rood gemaakt, evenals de remklauwen en de badges.

Prijs Volkswagen Jetta GLI 40th Edition

Het feest gaat natuurlijk door in het interieur. Daar herinnert Volkswagen e eraan dat deze auto bijzonder is. Je krijgt namelijk rode piping én een plakaatje waarop staat ‘GLI 40’. In de bekerhouders staat ‘1984’, het moment dat de auto op de markt kwam.

In technisch opzicht is de basis de Jetta GLI Autobahn, het topmodel in de VS. Dus dat betekent een 2.0 TSI met 230 pk en 370 Nm. Schakelen doe je verfrissend genoeg met een handbak, iets waar ze in de VS nog wél gek op zijn.

Een elektrisch gestuurd sperdifferentieel is helemaal standaard. De prijs voor dit alles? Omgerekend kost deze 26.465 euro! Dat is inclusief ‘destination charge’. Ter vergelijking, een Golf GTI kost in Nederland 59.240 euro, meer dan het dubbele! Ongelooflijk, maar waar.