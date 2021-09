Eindelijk is er een oplossing voor laadkabels op de stoep

Dat niemand daar nou eerder op is gekomen. Een Nederlands bedrijf heeft nu dé oplossing voor de wildgroei aan laadkabels die op de stoep liggen.

Een elektrische auto heeft een groot aantal voordelen ten opzichte van een ‘ouderwetse’ benzine- of dieselauto. Naast de stilte, de kracht en het gebrek aan uitstoot is de mogelijkheid om thuis op te laden ook een enorm voordeel. Nooit meer tanken, dat is echt heel fijn.

Hoe prettig het ook is om thuis op te laden, het is helaas niet alleen maar feest. Want wat als je geen eigen oprit hebt waar de auto kan opladen? Of als al die Tesla’s Model 3 de publieke laadpalen bezet houden? Dan zit er vaak maar 1 ding op.

Je zet je auto voor je huis neer langs de stoep. Je pakt je verlengsnoer en plugt dat in een stopcontact in je huis aan de ene kant en in de laadkabel aan de andere. En dat het snoer dan over de stoep kronkelt, dat is dan helaas maar zo.

Alleen jammer dat het bij wet is verboden. Je mág je laadkabel niet over de stoep leggen, zelfs niet als je er een anti-struikelmatje overheen legt. Doe je het wel, dan kun je een boete van 259 euro krijgen.

Maar nu is er de oplossing, de ChargeArm

De oplossing is even briljant als dat hij eenvoudig is. De ChargeArm. Dat is -simpel gezegd- een haak die aan een paal zit, die de laadkabel door de lucht naar jouw elektrische auto leidt. Een beetje zoals de slangen van de hogedrukspuiten in wasboxen zijn bevestigd.

De arm scharniert, dus je hoeft je auto ook niet op een 100% vaste plek neer te zetten. Goed nieuws voor mensen met in een rolstoel, met kinderwagens of postbodes met een karretje. Voortaan hoeven die niet meer over de laadkabels heen te stappen of te rijden, maar gaan ze er gewoon onderdoor.

Naar de prijs is het voorlopig nog gissen

Als jij het gedoe met je laadkabels ook zat bent en direct deze oplossing wil bestellen, dan kun je dat doen via de site van deze Nederlandse startup. Daar worden bovendien bijna alle vragen die je zou kunnen hebben beantwoord. Behalve 1, een best belangrijke.

De prijs van dit product. Die is bij het ter perse gaan van dit artikel nog niet bekend. En nou kunnen we wel gaan gissen, maar we hebben werkelijk geen flauw idee wat hij moet kosten.

Maar goed, ervan uitgaande dat de prijs een beetje te doen is, is dit wel een briljante oplossing voor al dat gedoe met laadkabels over de stop. Hulde!