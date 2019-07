Eindelijk komt er een fatsoenlijke Ferrari V12 Cabrio

Om een of andere reden deed Ferrari daar altijd heel moeilijk om.

Het is een beetje een bijzondere categorie, we weten het. De combinatie Ferrari + V12 + Cabrio die vrij logisch lijkt, maar die je bijna nooit ziet.

Dat is eigenlijk heel erg vreemd. Ferrari bouwt al decennialang de meest glorieuze twaalfcilinders. Daar ligt het niet aan. Sterker nog, ze klinken allemaal fabuleus. Dus als open variant komt zo’n auto eigenlijk nog beter tot zijn recht. Ferrari heeft ze in het gamma gehad, maar altijd beperkt geleverd.

Sterker nog, de meest bekende open twaalfcilinder Ferrari Cabrio bestaat eigenlijk helemaal niet. In de SEGA-game ‘Outrun’ moest je in een Testarossa Cabrio door de Verenigde Staten scheuren met een schone blonde aan je zijde. Van de huidige V12 Ferrari’s, de 812 Superfast en GTC4 Lusso, zijn op dit moment geen open varianten leverbaar.

Maar daar gaat gelukkig verandering in kopen. Althans, als we de geruchten op FerrariChat mogen geloven. Normaliter gesproken is het een redelijk betrouwbare bron voor dergelijke informatie. Volgens de geruchten wordt de open 812 al in productie genomen in september van dit jaar. Ferrari informeert wel vaker potentiële klanten van te voren om de eerste bezichtiging bij te wonen. Volgens diverse bronnen wordt er een evenement gehouden aan het begin van september en gaat het om een ‘nieuwe derivaat van de V12 familie’.

In tegenstelling tot de voorgaande modellen wordt de ‘812 Spider’ een regulier model in de range. Het dak moet gelijkenissen vertonen met het dak van de 488 Spider, alhoewel het dak van de Portofino aannemelijker lijkt. Wat wel een zekerheid lijkt te zijn, is de motor: een 6.5 V12 met 800 briesende paarden.