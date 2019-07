Tientallen Nederlanders jaarlijks rijbewijs kwijt in Frankrijk

De Franse politie haalt jaarlijks een grote vangst roze Nederlandse pasjes binnen.

Wanneer wij Hollanders met de auto op vakantie gaan dan zijn Frankrijk, Italiƫ, Duitsland of Oostenrijk topbestemmingen. Het is goed aanrijden en zeker in Duitsland en Frankrijk kun je lekker doorrijden mits er geen files zijn. Waar je in Duitsland echter op sommige stukken legaal mag knallen, is 130 km/u in Frankrijk het hardste wat je mag rijden.

De regels omtrent de maximumsnelheid in Frankrijk wordt blijkbaar door veel Nederlanders niet zo serieus genomen. Uit onderzoek van BNR blijkt dat er jaarlijks meer dan 100 Nederlanders het rijbewijs moeten inleveren. Dat zegt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover het radiostation. In 2017 reden 104 Nederlanders minimaal 50 km/u te hard. Net als in Nederland, moet je dan in Frankrijk het felbegeerde pasje inleveren als je betrapt wordt.

Daarnaast werkt Frankrijk met een puntensysteem, ook voor buitenlanders. Nederlanders krijgen naast een rijontzetting ook 6 strafpunten. In een worst case scenario betekent dit een rijverbod van drie jaar in het land van de kaas en wijn. Hoewel het rijverbod alleen in Frankrijk van kracht is, heeft de politie het recht om je rijbewijs daadwerkelijk fysiek in te nemen. Dat betekent dat je ook niet meer in Nederland zou kunnen rijden, omdat je bij ons verplicht het roze pasje bij je moet hebben tijdens een autorit.

Om een hoop ellende te voorkomen is het dus beter om je toch maar aan de maximumsnelheid te houden. Ook al nodigen de doorgaans goed geasfalteerde Franse snelwegen zo uit tot het intrappen van je gaspedaal.

Foto: Aventador S in Cannes met appende dame via @carspotserik op Autojunk