Lekt Chevrolet zelf de Corvette Convertible?

Het lijkt er wel op!

De onthulling van de Chevrolet Corvette is natuurlijk dé happening van vandaag. Terwijl iedereen in Europa op bezoek was bij Klaas Vaak, werd in het land van Uncle Sam de nieuwe Corvette met middenmotor onthuld. Zoals bekend is de Corvette C8 er als Coupé met targa-dak.

Zoals gewoonlijk staat een Corvette Convertible ook op de planning. Voor wie de livestream gezien heeft, helemaal aan het einde kwam zeer vluchtig iets voorbij wat leek op een Corvette met het open Targa dak. Of was het toch een Corvette cabriolet?

Gelukkig waren ze bij Motor1 heel erg scherp en maakten ze van de livestream zoveel mogelijk print screens. Door alle schermafbeeldingen kunnen we iets beter kijken naar de auto en warempel, het is niet zozeer een Corvette met het targadak eraf, maar een heuse Corvette Convertible!

De Corvette Convertible heeft niet zoals een Audi R8 een ‘platte’ achterkant, maar twee ‘bulten’ zoals een McLaren of Ferrari dat ook hebben. Of de kap van stof of metaal is, is niet bekend. Een stoffen kap lijkt het meest aannemelijk, daar de Corvette een fractie kost van de eerder genoemde supercars. De open Corvette is altijd een zeer populaire variant geweest, dus net als bij de vorige generaties zal de officiële introductie niet heel erg op zich laten wachten.