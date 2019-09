Eindelijk komt er een straatlegale LMP1 auto

Nee, niet van McLaren ditmaal.

Het is een van de briljantere merken vol dit moment: SCG. SCG staat voor Scuderia Cameron Glickenhaus. Wat ze doen is eigenlijk heel erg simpel. Ze doen mee aan grote race-evenementen met auto’s die specifiek daarvoor ontworpen zijn. Van de Baja 1000 tot de 24 uur van de Nürburgring.

Vervolgens maken ze van die auto’s dan straatlegale varianten. Ze zijn zonder uitzondering peperduur, dus mocht je een echte Glickenhaus willen parkeren in je garage, moet je even sparen. Het laatste project van SCG is de ‘007’. Die naam verwijst niet naar de meest beroemde Britse geheim agent, maar het is nu eenmaal project nummer 7. Heel scheutig met informatie is Glickenhaus nog niet. Wel wijzen er fijntjes op dat het 50 jaar geleden is dat een in Amerika gebouwde auto de 24 uur van Le Mans heeft gewonnen. Ook geeft Glickenhaus aan dat zij eraan werken om dat te veranderen.

Ze zijn er klaar voor met deze SCG007. De auto moet mee gaan doen in de LMP1-klasse. Glickenhaus gaat zelf mee doen met eigen auto’s, maar ze bouwen de SCG007 ook voor klantenteams. Maar het wordt nog mooier, want ze gaan ook een beperkte serie maken van straatlegale uitvoeringen van de SCG007! Over de auto zelf kunnen we nog niet veel zeggen. Op de Instagram-pagina van Glickenhaus wordt er gesproken over een V6TT, wat lijkt te duiden op een twinturbo zescilinder. Wat we wel zien een setje fraaie velgen. Sterker nog, ondergetekende had een déjà-vu bij het zien van de wielen. Het lijken sprekend op de Prodrive velgen die ook onder de 159 uit de Autoblog garage liggen: