Er komen twee GTE’s van de VW Golf 8

Plus een hele hoop hybride Golfs.

De Volkswagen ID.3 moet de derde belangrijke Grote Volkswagen worden. Met Grote Volkswagen bedoelen we niet zozeer het formaat (dat winnen de Touareg en Phaeton met gemak), maar de impact die de auto moet gaan maken.

De eerste was de kever en de tweede natuurlijk de Golf. De ID.3 moet de derde auto in dat zeer illustere rijtje worden. Aangezien de auto gloednieuw is en het productiemodel op dit moment op de IAA staat te schitteren, zou je bijna vergeten dat er ook nog zoiets is als een Volkswagen Golf. De Golf 7 loopt nu op zijn einde, maar de achtste generatie is al bijna klaar.

Ondanks dat er nu een ID.3 is, zullen er nog altijd milieuvriendelijke Golfs worden gebouwd. Vanaf 2020 moeten alle auto’s in Europa voldoen aan veel strengere emissie-eisen, dus bij een verkoopknaller als de Golf valt er door de aantallen veel te winnen. De E-Golf moet het veld ruimen voor de ID.3, maar de Golf GTE komt wel terug. Sterker nog, er komen twee Golf GTE’s. Dat meldt Volkswagen R&D bestuurslid Frank Welsch aan AutoCar.

De Volkswagen Golf GTE is de evenknie van de GTI, volgens Welsch. Op dit moment heeft de GTI 245 pk, dus moet de Golf GTE óók 245 pk bieden. Maar er zijn ook mensen die een Golf GTE willen vanwege het feit dat het een plug-in hybride is. Voor hen zal er ook een GTE zijn met 205 pk. De huidige Golf GTI hinkte een beetje op twee gedachte (milieuvriendelijk of leuk) en was eigenlijk daardoor overduidelijk een compromis. Vanaf de Golf VIII heb je dus eindelijk de keuze.

Overigens komen er meer hybride Golfs, maar dat zullen doorontwikkelde TSI en TDI motoren zijn met 48V-ondersteuning. Wanneer de Golf VIII onthuld wordt is nog niet bekend, maar de algemene aanname is dat de auto zijn debuut zal beleven op de Salon van Genève in maart 2020.