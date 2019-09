Wees uniek met deze bijzondere Bentley Bentayga

Howdy!

Het maken van populaire én zeer prijzige automobielen. Hoe moeilijk kan het zijn? Ten eerste moet je zorgen dat het een auto is die men wel graag wil hebben. Nu is dat redelijk makkelijk: pak een willekeurige SUV, kleed deze extreem luxe aan, leg er in dikke motor in en voilà, je bent klaar. Alleen nog even een prestigieus merklogo op de motorkap en het kan niet meer stuk.

Maar ja, net als Henk en Ingrid (of Eduward en Anika, als dat je ding is) wil men graag uniek zijn. Dus je wil niet met je Bentayga naast die tien andere identieke Bentayga’s parkeren bij de plaatselijke tennisclub. Of steakhouse in dit geval.

Dit is namelijk de Bentley Bentayga Stetson Special Edition. Stetson is een fabrikant van cowboyhoeden en dat thema heeft Mulliner opgepakt. De meeste wijzigingen zijn uiteraard te vinden in het interieur. Zo zijn de grove stiksels een hoedtik naar de stiksels op het typische cowboy-hoofddeksel van Stetson.

Mocht je ook zo’n Brokeback Bentley willen hebben, dan is het dat helaas niet mogelijk. Althans, tenzij je dit leest vanuit Dallas. Het exemplaar op de plaatjes is de eerste, Mulliner gaat er speciaal voor Bentley Dallas nog twee bouwen die later dit jaar zullen arriveren.