Deze SCG004S gaat de Jaguar XJ220 nadoen

Nee, de renders worden niet vervangen door coole zwart-wit foto's.

Het is toch een opmerkelijk fenomeen. Bij een supercar gaat het om veel dingen, maar snelheid staat zo’n beetje bovenaan. Terecht, ondanks dat wegligging, remmen en stuurgedrag uiteraard zeer belangrijk zijn, begint het met een goede motor. Anders is het geen supercar, maar ‘gewoon’ een sportauto. De meeste supercars worden ontwikkeld met een bepaalde motor in het achterhoofd. Sterker nog, bij de Porsche Carrera GT bijvoorbeeld had Porsche wél de motor, maar nog geen auto. Dat was een geannuleerd raceproject en met die motor hebben ze een glorieuze supercar ontwikkeld. De hoofdattractie? Die huilende, jankende en krijsende V10 (al naar gelang de stand van de rechtervoet).

Soms komt het voor dat er tóch een andere motor in de auto terecht komt. Het bekendste voorbeeld is de Jaguar XJ220. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze auto een atmosferische V12 met 500 pk zou krijgen. Dat werd uiteindelijk een V6 met dubbele turbo. Dat klonk al veel minder exotisch, alhoewel de XJ220 er nóg sneller mee was: de V6 pompte er met gemak 550 pk uit. Waarschijnlijk was Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) geïnspireerd door deze move van Jaguar. Hun allernieuwste speeltje, de SCG004S, zou aanvankelijk een supercharged V8 mee krijgen met 650 pk.

Dat gaat dus mooi even niet door. SCG heeft namelijk in een interview met Autocar aangekondigd die V8 niet te gaan gebruiken. Net als bij de Jaguar XJ220 wordt er gekozen voor een V6. Maar niet getreurd, het is zo’n beetje de beste V6 in de business: namelijk de VR38DETT. Kenners en intimi kennen die motor natuurlijk uit de Nissan GT-R. Volgens SCG is deze motor een veel betere optie. Zo is de V6 van Nissan compacter en lichter dan de oorspronkelijk geplande V8.

Een andere reden om voor deze motor te kiezen is de betrouwbaarheid. De motor staat bekend als zeer betrouwbaar. Nu hoor ik u denken “hoe belangrijk is betrouwbaarheid in een supercar?”. Nou, heel erg belangrijk. Glickenhaus wil namelijk ook gaan racen met de SCG004S. De eerste race die op de planning staat is meteen een loodzware: de 24 uur van de Nürburgring in 2019. Om aan te tonen dat de SGC004S daadwerkelijk een straatlegale racer is, zal Glickenhaus de auto naar de race toe rijden om vervolgens aan de start te verschijnen.

Net als met de Jaguar XJ220 is de V6 net even sterker dan de oorspronkelijke motor. De V6 levert minimaal 690 pk, het is mogelijk om te opteren voor meer vermogen. Hoeveel meer wordt niet vermeld, maar de VR38DETT is een motor met behoorlijke reserves. De SG004S weegt zo’n 1.180 kg. Met de prestaties zal het dus wel snor zitten. De vraagprijs is op dit moment 400.000 dollar, aanbetalingen van 40.000 euro kunnen per direct gedaan worden.