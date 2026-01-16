Eindelijk officieel, de meest geflipte hypercar van het moment

De nachtmerrie van liefhebbers van clean design wordt eindelijk in productie genomen.

Een supercarmerk bezitten, wie wil dat nou niet? Willen is vaak niet het probleem, het ook daadwerkelijk kunnen is waar het lastig wordt. We kunnen Roland Gumpert niet aanrekenen dat ‘ie het niet heeft geprobeerd en zijn Gumpert Apollo herinner je vast nog wel. Het faalde jammerlijk, maar dat betekent niet dat het bedrijf Gumpert helemaal verdween. Sterker nog: het kreeg een flinke financiële duw in de rug.

Apollo

Ware het niet dat de naam Gumpert direct in de prullenbak werd gegooid. En niet dat dhr. Gumpert er nou veel aan kan doen, maar dat is nou eenmaal een wat ongemakkelijke naam. Apollo bleek houdbaarder en dus ging het bedrijf verder als Apollo Automobil. En het eerste wapenfeit was in ieder geval… opvallend. De Apollo Intensa Emozione, afgekort IE, was een bizar ding. Enorm veel gekke details in het design, veel vouwen, aerodynamische lijnen, grote spoilers en natuurlijk vleugeldeuren. Beschikbaar in zulke gekke flipkleuren dat zelfs een AMG One een burgerlijke sportauto lijkt. De prijs begint vanaf zo’n 2,3 miljoen euro, maar dan krijg je wel een turboloze 6.3 liter grote V12 (waarvan vermoed wordt dat ‘ie van Ferrari komt) met bijna 800 pk. Er zijn tien exemplaren gebouwd.

Apollo EVO

De IE stamt alweer uit 2018, waardoor Apollo verder ging met een nieuw project (dat er erg op leek) dat gepresenteerd werd in 2021. Deze heet simpelweg de Apollo EVO. Grappig genoeg wen je door de IE aan de radicale huisstijl van Apollo, maar dat betekent niet dat op de EVO niet extra hard is geprobeerd om het nog extremer te maken. Dat zit hem vooral in de vernieuwde verlichting, waar met ledverlichting voorop enorme X-vormen zijn gemaakt en achterop eveneens bijna Darth Vader-esque lichtzwaarden als achterlichten dienen.

Als je denkt aan een Apollo EVO, denk je waarschijnlijk aan eentje in het oranje. Want ook al kennen we de EVO al sinds 2021, de versie die klanten mogen kopen is nog niet officieel. Was nog niet officieel, want inmiddels is het doek eraf getrokken.

Productie Apollo EVO

Niet verrassend, wel knotsgek. De Apollo EVO is precies wat je verwacht als je het concept hebt gezien. Het is zoals de naam al doet vermoeden een evolutie van de IE. De auto’s zijn dus duidelijk broertjes van elkaar, maar de EVO is misschien nog wel extremer. Naast die verlichting ontbreekt de grote achtervleugel en zitten daar twee losse ‘vinnen’ die recht van een vliegtuig lijken te komen.

Is het interieur dan wel kalm en behouden? Nee, natuurlijk niet. De cabine van de Apollo EVO bevat een yokestuur en als dashboard een soort buizenframe dat van links naar rechts loopt. Voor je neus drie schermen: één met je snelheidsmeter en twee voor je spiegels. Die zijn digitaal. Verder is de cabine vrij gestript, want wat er niet op zit weegt ook niks. Dat realiseert een leeggewicht van 1.300 kg.

Techniek

De motor is nog steeds die 6.3 liter grote V12 zonder turbo’s, wederom goed voor 800 pk en 765 Nm. Al die gekke aerodynamica wat fungeert als spoiler heeft wel als resultaat dat de Apollo EVO goed is voor 1.350 kg downforce door die vinnen. Gelijmd aan het asfalt, zoals dan zo mooi wordt gezegd. Qua schakelen heb je een sequentiële zesbak en uiteraard zitten er circuitklare Michelin Pilot Sport Cup 2-banden op, evenals carbonkeramische remmen.

Circuit

Helaas lijkt de kans groot dat je een Apollo EVO vrijwel nooit gaat tegenkomen. Ten eerste omdat er wederom maar tien exemplaren komen die starten vanaf zo’n drie miljoen euro. Ten tweede omdat de EVO enkel gebouwd is voor het circuit. Er kan dus niet zoals de IE een kenteken op. Dus waar die nog wel eens uitgelaten worden, mag je de EVO alleen meenemen naar een racebaan. Wel kunnen deze klanten van alles kiezen door Apollo’s personaliseerprogramma genaamd Forge, waardoor volgens het merk ‘geen één hetzelfde wordt’. Vanaf de eerste helft van 2026 worden de productiemodellen geleverd.