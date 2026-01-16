EV-batterijen worden beter, waarom degraderen ze dan sneller?

Uit een doorlopend onderzoek blijkt dat de degradatie van EV-batterijen daalde, maar nu weer toeneemt.

Batterijdegradatie is een belangrijke factor voor degene die een elektrische auto rijdt of wil kopen. Het is immers handig om te weten hoeveel van de actieradius je over een paar jaar nog over hebt. Ook is het prettig om te kunnen bepalen of de degradatie van een accu in een tweedehands een beetje logisch is.

Onderzoekers van Geotab houden daarom al jaren ruim 22.000 elektrische auto’s en de staat van hun accupakketten in de gaten. In 2020 publiceerden ze voor het eerst goed nieuws: de degradatie viel best mee en kwam op ongeveer 2,3 procent per jaar uit. Drie jaar later kwam daarop nog beter nieuws: dankzij verbeterde technologie was het percentage gedaald naar 1,8 procent per jaar.

Terug bij af

Je zou verwachten dat de onderzoekers dit jaar een nog beter cijfer zouden presenteren, maar precies het tegenovergestelde is waar. Volgens Geotab zijn we weer terug bij af: accudegradatie is weer 2,3 procent per jaar. Opmerkelijk genoeg komt dat niet door autofabrikanten, maar door de EV-rijders.

Als je weet wat de belangrijkste oorzaak van accuslijtage is, dan voel je de oorzaak van de terugval waarschijnlijk al aankomen. De toename aan snellaadmogelijkheden zorgt ervoor dat mensen vaker gaan snelladen en dat zorgt volgens de onderzoekers voor een toename aan slijtage aan de accucellen in EV’s.

Snelladen sloopt accupakketten twee keer zo snel

Geotab stelt dat frequent snelladen het belangrijkste onderdeel aan de auto twee keer harder laat slijten dan iemand die ervoor kiest om de EV thuis aan de langzamere lader te leggen. Mensen die meer dan 12 procent van de laadsessies aan de snellader hangen, moeten rekenen op 3 procent degradatie per jaar. Degenen die daaronder blijven, hebben te maken met slechts 1,5 procent.

Nooit meer snelladen?

Hoewel de oorzaak van de toenemende degradatie makkelijk toe te schrijven is aan de gebruiker die teveel snellaad, is dat niet helemaal een eerlijke conclusie. Niet alleen groeit het aantal snelladers gestaag, en wordt het daarmee makkelijker. Ook autofabrikanten maken er een punt van om de laadsnelheid van auto’s steeds verder op te schroeven. Dat draagt natuurlijk ook bij aan het probleem.

Je kunt stellen dat je met het makkelijker worden van snelladen er juist steeds voorzichtiger mee om moet gaan. Het is een beetje als speed. Het is misschien leuk voor een keertje, maar als je het te vaak doet, vallen je tanden uit.