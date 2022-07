Manhart Defender voor de zandbak is fantastisch speelgoed

Een werkhok mag ook leuk zijn. Dat bewijst deze Manhart Land Rover Defender voor Dubai.

Tja, pak de originele Defender er maar bij en dan is het toch een beetje hoofdschudden hè. In elk geval wat tuners met deze generatie Land Rover doen voelt een beetje gek. Van werkpaard naar modepaard zullen we maar zeggen. Maar van extra power zijn we nooit vies geweest.

En dat is precies wat Manhart je met de Defender geeft. In de basis pakken ze de P400 zescilinder benzinemotor met vierwielaandrijving. Deze toveren ze om tot DP 500. Lezers met een uitstekend geheugen weten dat dit model niet nieuw is. Vorig jaar werd de DP 500 al aangekondigd.

Voor Dubai

Dat klopt. Dit is echter een andere variant op de Manhart Defender DP 500. De tuner wil laten zien wat zoal mogelijk is met een andere configuratie. Desalniettemin zijn er een aantal overeenkomsten met het eerste getoonde exemplaar.

Deze specifieke Land Rover heeft Dubai als eindbestemming. De klant heeft ervoor gekozen om een ander uitlaatsysteem te installeren met carbon uiteinden. In Dubai hebben ze geen vervelende EU-regels met betrekking tot partikelfilters en dergelijke. Kortom, deze zespitter zal behoorlijk brullen. Met 512 pk en 710 Nm kom je goed vooruit.

Het thema is vooral lekker zwart. De eigenaar wilde toch nog een beetje kleur en koos daarbij voor rode remklauwen. In het interieur is bovendien geopteerd voor kuipstoelen in fraai wit leder. Het is weer eens wat anders dan een G-klasse. En dat moet ook de koper van deze Manhart Defender gedacht hebben.