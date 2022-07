TechArt Porsche 911 GTS is lekker voorproefje op GT2

Een snelle 911 met spoilers en drukvulling. Het lijkt wel een GT2. Maar het is de TechArt Porsche 911 GTS.

Met de GT3 en GT3 Touring achter de rug is het vooruit kijken. Natuurlijk is Porsche nog niet klaar met de line-up van de 992. Er komt ook nog een GT3 RS en later een GT2 RS. TechArt doet alvast een voorproefje op wat komen gaat met de Porsche 911 GTS. Kijk maar.

Met 480 pk en 580 Nm koppel valt er weinig te klagen aan boord van deze machine. TechArt snapt ook wel dat Porsche niet alles uit de 3.0-liter boxer zescilinder met turbo haalt. Anders gaat de GTS de GT3 voorbij. De tuner haalt wel meer uit het blok. En dat resulteert in een upgrade van 80 pk, lekker hoor.

De Porsche 911 GTS van TechArt is daarmee goed voor 560 pk en 670 Nm koppel. Het sprintje naar de honderd neemt slechts 3,1 tellen in beslag. De topsnelheid ligt op 320 km/u. Kortom, een kanon van jewelste.

Het blijft niet alleen bij een upgrade voor de zescilinder. Je kunt ook nog voor allerlei uiterlijke opsmuk shoppen bij TechArt. Onder andere een carbon motorkap, grotere luchtinlaten, een flinke spoiler en 20- en 21-inch velgen vormen de kers op de appelmoes.

In het interieur is gekozen voor een setup voor het circuit, inclusief bijpassende gordels. Blijf je goed in de stoel zitten als je de TechArt Porsche 911 GTS van bocht naar bocht smijt. De tuner heeft weer een lekker product neergezet. Of toch liever een originele GTS?