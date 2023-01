Laadpaalkleven moet (en kan!) beboet worden

Laadpaalkleven kan aangepakt worden met boetes, sterker nog, het bestaat al.

Nieuwe oplossingen brengen ook nieuwe problemen. Dan is vervolgens weer wachten op nieuwe oplossingen. In ieder geval is de initiële oplossing van vandaag de overgang naar elektrische auto’s. Het probleem dat daarbij ontstond is laadpaalkleven. Is dat zo’n groot probleem? Welnu, in 2018 was het het woord van het jaar en nog steeds komt het voor.

Laadpaalkleven

Wie even kwijt is wat laadpaalkleven is: het is niet klimaatkleven. Denk dus niet dat de afbeelding boven dit artikel een protestactie van Wouter is. Nee, het is blijven staan bij een laadpaal terwijl je auto vol is. Vooral als er een beperkt aantal laadplekken is, is kleven enorm irritant voor mensen die ook even willen opladen. Laadpaalkleven mag, dus er is betrekkelijk weinig aan te doen. Toch bestaat er een oplossing dankzij een parkeerterreinbeheerder in Groningen.

Boete voor laadpaalkleven

John Franke beheert meerdere parkeerplaatsen in de stad en bemerkt dat er nog steeds enorm veel laadpaalklevers zijn. Volgens hem gebeurt het wel eens dat er auto’s al dagen staan met een laadpaal ingeplugd. De oplossing is lastig volgens maar Franke heeft iets bedacht. Zijn laadpalen hebben een boetetarief. Wanneer je auto vol is, moet je hem verplaatsen binnen een half uur. Zo niet, dan krijg je een boete.

Franke heeft nog geen boetes uitgedeeld, maar maakt mensen bewust van zijn methode tegen laadpaalkleven middels flyers. Vanaf 15 januari wil hij mensen echt gaan beboeten. Het gaat dus om een actie vanuit een uitbater, landelijk zijn er nog geen regels voor. De laadpaalkleefboete lijkt echter een prima oplossing. En een prima woord van het jaar in 2023, zo vroeg al. (via RTV Noord)