Prijs DS 3 bekend, zou je nog wel de benzineversie moeten kopen?

Nu de prijs van de DS 3 bekend is, kunnen we concluderen dat de EV de beste koop is.

Een paar jaar geleden waren elektrische auto’s in het B- en C-segment niet écht een reële optie. Behoorlijk prijzig in vergelijking met de versie met verbrandingsmotor, weinig range en matige prestaties.

Maar er is een omslag gaande. Het zal jullie zijn opgevallen tijdens de EV10daagse, maar ook daarvoor. Een EV is telkens interessanter. Dat viel ons op bij het horen van de prijs van de DS 3. Dit is de auto die voorheen nog als DS 3 Crossback door het leven ging. De compacte crossover van DS Automobiles is inmiddels gefacelift en heet nu gewoon DS 3. Alle wijzigingen ten opzichte van het oude model bespreekt @machielvdd graag in dit artikel met je.

En wat kost het?

In dit geval gaat het om de prijs van de DS 3. Die is namelijk 35.540 euro. Daarvoor krijg je een 1.2 PureTech driecilinder motor met 100 briesende pk’s op de vooras. Voor dat geld krijg je het ‘Bastille’-uitrustingsniveau.

Dat houdt in dat items als Apple CarPlay, lederen stuurwiel, climate control, DAB+ radio en 10,3 inch groot infotainmentscherm standaard aanwezig zijn. Op zich een prima uitrusting, maar toen de DS 3 Crossback net op de markt kwam kostte de goedkoopste (met dezelfde motor) 28-29 mille.

Wil je de PureTech130 motor, die 130 stampende merries onder kap heeft, dan ben je 39.990 euro kwijt, wederom voor de Bastille. Tevens krijg je dan een achttraps automaat (van Aisin) in plaats van een handbak.

Het topmodel is de elektrische versie, de ‘E-Tense’. Deze heeft een verbeterde motor met 156 pk (was 136 pk) en je kan nu 402 km op een accu halen volgens de WLTP (dat was 320 km). Deze versie kost 41.640 euro. Relatief gezien is de elektrische versie telkens interessanter, de elektrische versie is nauwelijks duurder geworden, namelijk.

In alle gevallen gaat het om de Bastille. uiteraard is het ook mogelijk om te kiezen voor de Performance Line, Performance Line+, Rivoli en Opéra.

Prijs DS 3 in vergelijking met concurrentie

Kijken we naar de concurrentie, is het eventjes lastig. Want waar positioneert men de auto? Het is in volgens zijn makers een premium crossover, dus kijken we naar andere premium crossovers van dit formaat komen we hier op uit:

Ja, de DS 3 is goedkoper dan de premium concurrenten, maar aanzienlijk duurder dan de Volkswagen, Mazda of Opel. Die laatste is technisch grotendeels dezelfde auto en stiekem ook een geinig apparaat. Enfin, het is niet de duurste of de goedkoopste.

Meer lezen? Dit verwachten we op de Salon van Parijs 2022!