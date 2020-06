Werkt Bugatti aan een cabrio Chiron?

Over een cabrio Bugatti Chiron hebben we nog niets officieels gehoord, al horen we nu wel een eerste gerucht.

Ergens klinkt het wel een beetje tegenstrijdig. Het maken van een Bugatti Chiron met open dak. Het hele idee van de Chiron is immers dat je belachelijk snel kan gaan. Een dakdeel dat ontbreekt is aerodynamisch gezien dan niet wat je wil hebben. Toch is de kans vrij klein dat de gemiddelde koper zo’n Bugatti Chiron koopt om er op de Autobahn mee te knallen. De Franse bolide komt eerder in een garage te staan, om daar pas bij de volgende verkoop uit te rollen. Of om er langzaamaan mee langs de betere boulevards te rijden.

En als je dan langs zo’n zonnig boulevard rijdt, is zo’n open dak weer wél fijn. Kan iedereen zien dat jij een Chiron kan kopen. Daarom bouwde Bugatti eerder ook al een cabrio-versie van voorganger Veyron. Een Bugatti Veyron Cabriolet klinkt echter wel een beetje… pauperig. Dus noem je het de Grand Sport.

En als je van de Veyron een Grand Sport maakt, ligt het ergens voor de hand dat je ook een Chiron Grand Sport maakt. Bugatti heeft daar echter nog niks over laten horen. Althans, niks officieels. Toch werken de Fransen daar volgens TheSupercarBlog wel aan.

Al gaat het hier niet om een bolide als de Pur Sport. Dit model kunnen normale mensen namelijk gewoon kopen. Althans, normale mensen die ruim 3 miljoen euro op de bank hebben staan. Deze Chiron Cabrio is vooralsnog echter gelimiteerd tot één stuks. Bugatti schijnt nu te vragen welke klant deze cabrio wil kopen. Deze klant moet wel écht rijk zijn, Bugatti zou namelijk 9 miljoen euro willen hebben. Oh, en dat is voor de Belastingdienst zijn zegje heeft kunnen doen.

Wat voor cabrio het wordt? Dat is vooralsnog onduidelijk. Het zou een Grand Sport-achtig iets met een targa-dak kunnen zijn. Een dakloos ontwerp als de McLaren Elva of de Ferrari Monza SP2 lijkt echter logischer. Dit lichtelijk vreemd segment is de laatste jaren weer populair, het zou ons niks verbazen als Bugatti hier ook in zou willen stappen. Hoe die eruit zou kunnen zien? Nou, de foto’s in dit artikel zijn van een roadster-conceptmodel dat Bugatti de Barchetta noemt. Misschien dat dit concept toch het daglicht gaat zien?