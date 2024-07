GP Hongarije 2024: tijden en wat je moet weten

De GP van Hongarije 2024 gaat dit weekend van start. Check hier alles dat je moet weten van de race.

Wat was het genieten op Silverstone bij de GP van Engeland 2024! Veel snelheid, veel inhaalacties en veel spektakel. Nu gaan we naar Hongarije. Normaal gesproken is dat niet zo’n enorm spannende race, maar juist dit jaar gaat het wel een belangrijke en spannende race worden. Uiteraard leggen we je zo uit waarom!

Agenda GP Hongarije 2024:

Voordat we alles dat je maar wil weten over de race vertellen, beginnen eventje smet de agenda:

Vrijdag 19 juli

13:30 – 14:30 | Vrije Training 1

17:00 – 18:00 | Vrije Training 2

Zaterdag 20 juli

12:30 – 13:30 | Vrije Training 3

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 21 juli

15:00 – 17:00 | Race

GP Hongarije

Voor de achtendertigste maal rijdt het F1-circus de Hongaarse Grand Prix. De eerste editie was destijds in 1986. Toen diende de race als opvolger va de GP van Nederland. Ondanks dat de coureurs en het publiek van de race genoten op Zandvoort, was er volgens Bernie Ecclestone er geen droog brood aan te verdienen. Een concept waar Mart Smeets het moeilijk mee had.

Dankzij enorme hoge ticketprijzen kon in Hongarije wel geld verdiend worden, dus was de overstap snel gemaakt. Sindsdien staat de GP die zelf de ‘Magyar Nagydíj‘ noemen op de kalender. Dat zal die ook wel even blijven staan, want vorig jaar werd het contract verlengd naar 2032. Lewis Hamilton is verreweg de meest succesvolle coureur hier: hij won de race namelijk achtmaal. Schumacher viermaal en Senna driemaal en. Max Verstappen staat op twee overwinningen.

Oh, voor de kenners: ja, de eerste echte Hongaarse GP was in 1936 en werd gewonnen door Tazio Nuvolari. Dat was toen nog in het Nepliget-park in Boedapest. Echter, ondanks dat het de eerste GP was, telde deze niet mee voor het FIA F!-kampioenschap.

Het circuit: Hungaroring

Het is eigenlijk het tegenovergestelde van Silverstone. De Hungaroring is relatief smal, kent veel bochten en inhalen is eigenlijk niet te doen. Kwalificeren en de pitstop-strategie is van groot belang. De baan is vrij kort, 4,381 km, dus moeten de coureurs 70 ronden rijden. Er zijn 14 bochten bijna allemaal zijn ze langzaam. Het is nog niet zo erg als Monaco, waar inhalen ECHT niet gaat, maar je kan hier lekker verdedigen.

Er is één DRS-zone vlak voor 14, de bocht voor het opkomen van het ‘lange’ rechte stuk. In bocht 1 kun je tegenwoordig min of meer inhalen, maar alleen als je enorme overspeed hebt. Als het niet direct lukt, kun je alsnog je auto slim positioneren voor bocht 2 en 3.

GP Hongarije 2023

Cijfers uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar ze geven wel degelijk een indicatie.

Kwalificatie GP Hongarije 2023

Dit is de baan van Lewis Hamilton. Vorig jaar wist hij hier pole position te pakken (1:16.609), voor Max Verstappen (1:16.612). Norris zat daar vlak achter met 1:16.694. Pérez was toen knap negende! (1:17.045).

Snelste ronde GP Hongarije 2023

Max Verstappen in de Red Bull tijdens ronde 53: 1:20.504.

Uitslag race GP Hongarije 2024

Hoe spannend het ook leek: Hamilton voor Verstappen, daar bleef na de start niets van over. De Nederlander ging langzij en reed vervolgens iedereen zoek. Hij won met grote overmacht: meer dan 33 seconde voorsprong op Norris en Pérez. Hamilton werd uiteindelijk vierde.

GP Hongarije 2024

Check hier alles dat al bekend is over de race van dit jaar.

Wat is de stand bij aanvang van de GP Hongarije 2024

Nou, qua punten heeft Max Verstappen het op zich prima voor elkaar, hij leidt het kampioenschap nog met maar liefst 74 punten. Max mag blij zijn dat er telkens een andere racewinnaar is die hem uitdaagt: Sainz, Norris, Leclerc, Russell en Hamilton wonnen dit jaar al een race. Dat is wel lekker voor Verstappen, want de strijd om P2 is nu veel spannender.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Hongarije 2024

Zoals te verwachten valt, kiest Pirelli voor de zachtste van de drie banden. C3 is Hard (wit), C4 is medium (geel) en C5 is soft (rood). Dat moet ook wel, want dankzij de lage snelheden valt de slijtage enigszins mee. Wel is de mechanische grip bij het uitkomen van de trage bochten van belang.

Welke strategieën zijn er mogelijk voor e GP Hongarije 2024?

Vanwege de zachte compounds verwachten we dat men gaat voor een een tweestops strategie. Hongarije is wel een baan waar je op versere banden aanzienlijk snellere tijden kunt rijden. Ook handig om te weten is dat de pitlane vrij kort is. Je verliest dus relatief weinig tijd met een pitstop.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Hongarije 2024?

Het contrast met Silverstone had niet groter gekund. Geen poncho’s, maar zonnebrandcrème en parasols zullen nodig zijn.

Vrijdag: licht-bewolkt, droog, 33 graden, nauwelijks wind.

Zaterdag: licht-bewolkt, droog, 32 graden, nauwelijks wind.

Zondag: licht-bewolkt, droog, 33 graden, nauwelijks wind.

Wat zijn de kansen voor Max Verstappen voor de GP van Hongarije 2024:

Hier gaat hij het lastig krijgen. De Red Bull RB13 lijkt het beste uit de vorm te komen op banen met hele lange snelle bochten en lange rechte stukken. Die zijn hier niet. Ook is de concurrentie sterker dan ooit, dus als die een kans willen is dit de grootste die ze gaan krijgen.

Dat gezegd hebbende, het blijft nogal altijd Max Verstappen en de Red Bull R20 is ook weer niet zó slecht. Als ze de setup voor elkaar krijgen en de strategie een beetje hun kant opvalt, kan Verstappen de race ook gewoon winnen.

Wie of wat is de verrassing voor de GP van Hongarije 2024?

We hebben grote verwachtingen van Lewis Hamilton. Die is hier altijd heel erg sterk en zijn Mercedes is beter dan de jaren ervoor. Verder dichten we Leclerc en Sainz een kansje toe hier. In de achterhoede moet je Alpine F1 Team in de gaten houden. Die hebben te weinig vermogen, maar best een goede auto. Die zal hier weleens uit de verf kunnen komen.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Hongarije 2024?

Ondanks alle tegenslagen van Red Bull en de sprongen die de concurrentie heeft gemaakt, is Max Verstappen alsnog de grote favoriet (5/6). De voorsprong is wel kleiner geworden. Norris staat tweede (10/3) en Hamilton derde (15/2).

Waar kan ik de GP van Hongarije bekijken

Er zijn meerdere wegen die naar Mygyord leiden (waaronder Bernie’s Avenue) en meerdere manieren om de race te volgen.

F1TV

11,99 per maand betaal je tegenwoordig voor de puike service. Helaas niet meer per jaar. Kun je ‘m wel mooi na de GP van Abu Dhabi afzeggen.

Viaplay

15,99 per maand betaal je voor Viaplay. Dan krijg je meteen voetbal, sporten, darten, films, series en dergelijke erbij. Plus F1TV. Tja, vind je het gek dat er geen zorgelijke artikelen meer zijn. Het is de meest logische keuze nu.

VPN

In principe is het belachelijk veel geld dat je moet betalen voor een paar keer anderhalf uur. Het maakt niet uit hoe veel voorbeschouwingen er zijn. Via een VPN log je in via Luxemburg of Oostenrijk en kun je via RTL Luxembourg of de ORF kijken.

Streams

Als je echt skeer wil zijn, pak dan een van deze streams. Het is bewezen dat mensen die streams kijken bij een rondje bier geven altijd een shotje Jägermeister erbij doen. Toffe peren.

Grand Prix Radio

Je kan ook ergens beeld vandaan halen (een van bovenstaande opties) en dan het geluid van Olav Mol erbovenop doen via Grand Prix Radio. Oude tijden herleven!

Voorspelling GP Hongarije 2024

Wouter

Norris Piastri Verstappen

De Hungaroring hebben de Verstappens een bijzondere band mee, vader Jos pakte daar zijn enige podium. Dat in die race zowat de helft van het veld uitviel, doet niets af aan de prestatie. Wouter, relativeert de prestaties van Jos The Boss.

Michael

Piastri Verstappen Norris

GP van Hongarije, we houden het kort maar krachtig. Lando komt gewoon op het podium denk ik. Piastri heeft ook wel weer een plekje in de spotlight verdient. Dus ik zet Piastri op 1, Max op 2 en Lando door een mislukte strategie (McLaren is het nieuwe Ferrari) op plaats 3 Michael, relativeert de spanning op Hongarije

Jaap

Piastri Norris Hamilton