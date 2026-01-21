Eindhoven gaat verkeersaso’s keihard (?) aanpakken

Of nou ja… ze gaan in ieder geval iets doen.

In de meeste steden heb je wel één of meerdere straten waar de lokale tokkies graag komen om herrie te maken met hun auto. De Kruisstraat in Eindhoven is ook zo’n straat. Hier zitten de nodige onfrisse zaakjes en tot overmaat van ramp wordt de straat geteisterd door verkeersaso’s.

Veel lokale bewoners zijn er helemaal klaar mee. De Kruisstraat is nu al ingericht als fietsstraat, maar vorig jaar werd een petitie gestart om de straat helemaal autovrij te maken. Deze werd 1.650 keer ondertekend. Het autovrij maken gaat niet gebeuren, maar Eindhoven neemt nu wel maatregelen.

De gemeente gaat de verkeersaso’s pakken op de plek waar dat het meeste pijn doet: in hun onderstel. Ze gaan namelijk meer en hogere drempels plaatsen in de Kruisstraat. Ook worden er obstakels geplaatst in de vorm van bloembakken. Dat haalt de vaart er in ieder geval uit, maar ze kunnen natuurlijk nog altijd revven.

Overigens werd de straat in 2022 al eens helemaal autovrij gemaakt in de avonduren. Dit vonden de lokale ondernemers alleen niet zo leuk. Zij wilden graag nog bereikbaar zijn met de auto. Op dat punt zijn de bewoners en de ondernemers het niet met elkaar eens.

Eindhoven is niet de enige stad die kampt met overlast van verkeershufters. Op de Meent in Rotterdam kunnen ze er ook wat van. De gemeente Rotterdam maakte in december nieuwe maatregelen bekend. Zij gaan niet alleen de wegindeling aanpassen, maar zetten ook een speciaal team van handhavers in om de verkeersaso’s aan te pakken.

Foto: A45 AMG en RS6 in de Kruisstraat, gespot door Estefano Sangoer

Bron: Eindhovens Dagblad