Eindhoven gaat verkeersaso’s keihard (?) aanpakken

In de meeste steden heb je wel één of meerdere straten waar de lokale tokkies graag komen om herrie te maken met hun auto. De Kruisstraat in Eindhoven is ook zo’n straat. Hier zitten de nodige onfrisse zaakjes en tot overmaat van ramp wordt de straat geteisterd door verkeersaso’s.
Veel lokale bewoners zijn er helemaal klaar mee. De Kruisstraat is nu al ingericht als fietsstraat, maar vorig jaar werd een petitie gestart om de straat helemaal autovrij te maken. Deze werd 1.650 keer ondertekend. Het autovrij maken gaat niet gebeuren, maar Eindhoven neemt nu wel maatregelen.
De gemeente gaat de verkeersaso’s pakken op de plek waar dat het meeste pijn doet: in hun onderstel. Ze gaan namelijk meer en hogere drempels plaatsen in de Kruisstraat. Ook worden er obstakels geplaatst in de vorm van bloembakken. Dat haalt de vaart er in ieder geval uit, maar ze kunnen natuurlijk nog altijd revven.
Overigens werd de straat in 2022 al eens helemaal autovrij gemaakt in de avonduren. Dit vonden de lokale ondernemers alleen niet zo leuk. Zij wilden graag nog bereikbaar zijn met de auto. Op dat punt zijn de bewoners en de ondernemers het niet met elkaar eens.
Eindhoven is niet de enige stad die kampt met overlast van verkeershufters. Op de Meent in Rotterdam kunnen ze er ook wat van. De gemeente Rotterdam maakte in december nieuwe maatregelen bekend. Zij gaan niet alleen de wegindeling aanpassen, maar zetten ook een speciaal team van handhavers in om de verkeersaso’s aan te pakken.
Foto: A45 AMG en RS6 in de Kruisstraat, gespot door Estefano Sangoer
Bron: Eindhovens Dagblad
Reacties
Joris24 zegt
Ik begrijp nooit zo goed wat er niet voldoende is aan wet- en regelgeving om overlastgevers aan te pakken? Er zijn bij wet toch gewoon limieten aan snelheid en lawaai die een auto mag produceren? Zet er een flitser en DB-filter neer, iedereen die teveel lawaai maakt krijgt een WOK melding en de snelheidsboetes zijn al dermate hoog dat van te hard rijden de lol ook snel af is. Als er op bepaalde plekken meer overlast is, controleer en beboet gericht.
kniesoor zegt
Wet- en regelgeving is inderdaad zelden het probleem, handhaving des te meer.
drdre1 zegt
Lekkah revvah weetjuhhh 🎶
mashell zegt
Hogere drempels en bloembakken?
De hinderlijke verkeersdeelneners zien dat dan toch niet als belemmering maar als een nieuw en ietsjes moeilijker level?
Effectiever is om met de gemeenteraad en buurtbewoners langs de weg te gaan staan en ze keihard uit te lachen.
Modena zegt
Gewoon dus nu sprintjes trekken tussen de drempels, en bloembakken…
ponnie zegt
Niets leuker dan drempels en slaloms als je houdt van het geluid van je auto, maar binnen de bb niet te gek tekeer wil gaan.