Nieuwe Mercedes S-klasse brengt warme innovatie die nuttiger is dan je denkt

Je zit er warmpjes (en veiliger!) bij in je volgende Merc.

Mercedes maakt zich op voor de grootste facelift ooit van de S-klasse. Op 29 januari wordt het vernieuwde vlaggenschip onthuld, en CEO Ola Källenius laat in een interview met ABC News weten dat de auto maar liefst 2.700 nieuwe of aangepaste onderdelen krijgt. Dat is zo’n beetje de helft van de hele auto. Er zijn verschillende leuke nieuwe gadgets en gimmicks aanwezig maar verwarmde gordels zijn toch wel erg interessant.

Verwarmde gordels

Het idee achter de verwarmde gordel is natuurlijk niet zomaar op een mooie dag uit de lucht komen vallen. Mercedes experimenteerde er al mee in de Experimental Safety Vehicle uit 2019.

De gedachte is best simpel: op frisse dagen hebben mensen de neiging hun dikke winterjas aan te houden in de auto. Dat zorgt natuurlijk voor extra speling in de gordel, en dus minder effectieve bescherming als je tegen bijvoorbeeld een boom rijdt.

Het idee is dus dat de warme gordel uitnodigt om die dikke jas uit te trekken. Goede truc hoor Mercedes, leuk. Afijn, dus comfortabeler, veiliger en minder kans dat de gordel niet strak genoeg zit.

In de conceptauto warmde de gordel binnen vier minuten op van -10 naar lichaamstemperatuur. De verwarming zat verspreid over de hele breedte van de gordel en werkte automatisch samen met de stoelverwarming. Ik als gecertificeerd koukleum zie hier wel wat in.

Niet alleen vanwege comfort en veiligheid

Alsof dat nog niet genoeg is, blijkt de verwarmde gordel ook een verrassend voordeel te hebben voor elektrische auto’s. Toeleverancier ZF (je weet wel van die automaatbakken) was hier in 2023 al mee bezig om meer actieradius uit een EV te halen. Hoezo dan? EV’s moeten natuurlijk extra moeite doen om de hele cabine te verwarmen. Als je de inzittenden lekker lokaal verwarmt scheelt dat weer energie. En bij EV’s is energie natuurlijk heilig.

ZF claimt dat hun Heat Belt-systeem de actieradius in koude omstandigheden met tot zes procent kan verhogen in de vernieuwde S-klasse. Destijds beloofden ze echter 15 procent in een EV, maar ach: alle beetjes helpen.

Nog meer innovaties in de volgende S-klasse

Een paar voorbeelden van wat je verder kan verwachten van de facelift zijn onder andere een verlicht sterretje op de motorkap, toffe nieuwe koplampen met inclusief driepuntige LED-ster, veel nieuwe software en talloze sensoren en vernieuwde spraakbesturing. Duidelijk een facelift die allesbehalve oppervlakkig is.

In het kort dus: de S-klasse wordt straks nog comfortabeler, veiliger én slimmer. @Wouter heeft de S-klasse natuurlijk al bekeken, dat artikel vind je hier.

Bron: ABC News