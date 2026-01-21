Wat klopt er niet aan deze E-Klasse op Marktplaats?

Het gaat niet om de velgen, al kloppen die ook voor geen meter.

De ‘ute’ is niet bepaald een populair type auto in Europa. Sterker nog: de pick-up op basis van een reguliere personenauto bestaat hier helemaal niet. BMW heeft bij wijze van 1 april-grap een keer een M3 pick-up gebouwd, maar daar bleef het bij.

E-Klasse pick-up

Toch hebben we nu op Marktplaats een heuse Mercedes ute gevonden. Iemand heeft de moeite genomen om een E-Klasse om te bouwen tot een pick-up. Wat je ermee moet? Dat weten wij ook niet, maar het is wel een unieke auto.

In de basis is het een W211 (of eigenlijk een S211, de station). Dit is misschien wel de mooiste generatie E-Klasse. Helaas is daar weinig meer van over, want een auto wordt nooit fraaier van een ombouw naar pick-up. De foute diamond kut… pardon… cut velgen helpen ook niet mee. Overigens zitten de beugels achterop nog los, vandaar dat je die op de ene foto wel ziet en op de andere niet.

De enige juiste aandrijflijn voor een pick-up is natuurlijk een diesel, en die heeft deze Benz dan ook. Het betreft een 220 CDI, met een viercilinder die 150 pk en 340 Nm aan koppel levert. De auto is zelfs voorzien van luchtvering, dus dit is waarschijnlijk de meest comfortabele pick-up die je op Marktplaats gaat vinden.

Stevige prijs

Volgens de advertentie heeft de ombouw van de auto €20.000 gekost, en dan is het spuitwerk niet eens meegerekend. De ombouw is gedaan in Duitsland en in 2017 is de auto naar Nederland gehaald. Er staat momenteel 204.800 kilometer op de teller. Net ingereden, noemen we dat.

Wat betaal je voor zo’n omgebouwde E-Klasse? De verkoper op Marktplaats wil er €15.950 voor hebben. Dat is heel veel geld voor een 22 jaar oude Mercedes diesel… En ja, de ombouw is uniek, maar of ‘ie daar nou meer waard van wordt is ook maar zeer de vraag.