Elegante X6 M van Larte Design is perfectie op wielen

Zelden zagen we zo’n mooie verschijning als deze X6 M LCI van Larte Design.

De BMW X6 M Competition is nog maar net voorzien van een facelift, of de eerste veredelaars staan al weer klaar om dit technologisch wonder op wielen verbeteren daar waar mogelijk.

In dit geval hebben ze een F96 onder handen genomen in de kleur Frozen Pure Grey. Een heerlijk rustgevende en enigszins understated kleur voor een natuurlijke schoonheid als de X6. Het kleedt de auto ook erg slank af, waardoor de auto nog atletischer overkomt.

Dit is de standaard X6 M Competition

Voor een extra dynamische optische dialoog met de voetgangers en medeweggebruikers is de auto voorzien van een meerdelige bodykit. Deze accentueert zorgvuldig gekozen proporties van de auto zonder het originele sierlijke lijnenspel aan te tasten.

Symbiose

Zie het als een paar visuele dichterlijke volzinnen van Gerrit Komrij op een verhaal van Harry Mulisch. Het vult elkaar perfect aan. Deze symbiose wordt gecomplementeerd met een nieuwe motorkap die geheel is opgetrokken uit koolstofezel. Dit zorgt niet alleen voor een flink lager gewicht (en beter bochtengedrag), maar ook voor een lager zwaartepunt waardoor de rijeigenschappen van deze voiture op een nog hoger plan komen te staan.

De neus is misschien wel het meest opvallende element van deze rijdende schoonheid. Het is een combinatie tussen de Single Frame Grille van Audi, de Spindle Grille van Lexus en natuurlijk de huisstijl van BMW: gracieus en geraffineerd. Nu is dit tegenwoordig al standaard bij BMW, maar die extra dikke Herpes Labialis eronder is helemaal van Larte.

Knipoog X6 M LCI van Larte Design

BMW is al jaren niet meer actief op het hoogste niveau van de autosport, maar Larte Design zorgt ervoor dat er een knipoog is naar het sportieve verleden van het merk uit München. Of beter gezegd, twee knipogen. In de diffusor zijn namelijk twee extra setjes LED-lampen die als een soort F1-achterlicht lijken te fungeren. Het geeft de auto een geheel eigenwijs en uniek karakter. We kunnen ons niet anders voorstellen dat er rijen met Saab-rijders nu zo’n bodykit op een X6 willen.

Dan moeten ze wel hun Saabje verkopen, want de X6 M LCI met Larte verrijking is een aanslag op de portemonnee. De velgen kosten 8 mille per setje (duurdere wielen van 23 inch zijn mogelijk) en de carbon bodykit kost je 25.000 mille bij de Duitse toko, tenzij je kiest voor basalt-vezel, dat is dan 20 mille per kit. Sowieso moet je het dan ook nog eventjes monteren, maar dan ben je wel het mooiste meisje (m/v) van de klas.