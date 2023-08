McLaren -baas: “SUV-segment is een belangrijke markt”

McLaren actief in het SUV-segment? Hoe moet dat werken?

Al 20 jaar vragen we ons af waarom sportwagenmerken auto’s (willen) gaan bouwen die niets met sportieve auto’s te maken hebben. Porsche was de een van de eerste met de Cayenne, de rest volgde uiteindelijk ook.

Gisteren vertelden wij jullie lieve lezers nog over de Lotus Eletre, dat is nu de meest populaire Lotus. Er staan op dit moment 17.000 orders voor de Eletre, terwijl de Lotus voor de Emira zo’n 1.500 orders op zak heeft. Dus zelfs voor een van de meest puristische merken ooit, is het bouwen van een 2.700 kg zware SUV een commerciële meesterzet.

McLaren al bezig met de ontwikkeling

Een van de laatste merken die nog niet om is, is McLaren. Maar wat blijkt, de CEO van de merk – Michael Leiters – geeft aan dat hij van SUV’s houdt!!! HELP!!! Hij geeft aan dat het een enorm belangrijke markt is. En het is niet zo dat het niet werk bij de sportwagenmerken.

Dat bewijzen de Porsche Cayenne, Ferrari Purosangue, Maserati Levante, Aston Martin DBX en Lamborghini Urus wel. Volgens Autocar is McLaren al bezig mert de ontwikkeling van een hoger op zijn poten staande praktische McLaren.

De auto zal geheel elektrisch zijn, dus het is geen McLaren GT met een liftkit. De auto moet toekomstbestendig zijn, er komt dus geen versie met een V8 of een PHEV-variant. Daar is natuurlijk nog een andere reden voor. Fabrikanten moeten lage gemiddeldes halen met de uitstoot. Als McLaren straks 10.000 elektrische crossovers verkoopt, kunnen er ook een paar supercars met V8 van af.

Elektrische hypercar

Dat zal echter niet een eeuwigheid duren, anders kan McLaren alleen auto’s slijten in landen waar de verbrandingsmotor dan nog niet verboden is. Als imagebuilder komt er een elektrische opvolger voor de McLaren P1.

Dat is geen vreemde gedachtegang natuurlijk. Mede dankzij de McLaren P1 is de PHEV salonfähig (we geven toe, de subsidies hielpen ook mee) en de nieuwe hypercar moet hetzelfde gaan doen.

Volgens Michael Leiters moet de nieuwe elektrische hypercar op alle mogelijke vlakken MINIMAAL gelijkwaardig aan de onlangs geïntroduceerde McLaren 750S presteren. En nee, snelheid in rechte lijn is inderdaad geen uitdaging. Wegligging, remmen, speelsheid, weggedrag en dergelijke zijn veel belangrijker en zorgen voor de ware sensaties.

Voor sommige dino’s is het jammer dat dus ook bij McLaren de verbrandingsmotor zal verdwijnen. Anderzijds is het goed nieuws dat er meer en meer sportwagenmerken komen met goed rijdende elektrische auto’s.