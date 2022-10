BMW viert mijlpaal met dit groene monster

Je zult ‘m alleen niet op de weg tegenkomen. Of dat erg is laten we in het midden.

BMW heeft wat te vieren. En nee, we bedoelen deze keer niet het 50-jarig jubileum van BMW M. Dat weten we nu wel. Het gaat om een mijlpijl die iets specifieker is, maar ook die mijlpalen mogen er zijn.

Het gaat om een feestje bij BMW Spartanburg in South Carolina. Dit is de enige fabriek van BMW op Amerikaanse bodem. Die is daarom niet minder belangrijk, want hier rollen een groot deel van alle SUV’s van de band.

Voorheen werden in Spartanburg ook E36 3 Series gebouwd en bovendien rolden zowel de Z3 als de E85 Z4 hier van de band. Sinds 2008 zijn het echter uitsluitend modellen met een X in de naam die in de VS worden geproduceerd.

Die modellen verkopen als warme broodjes, dus de productie is flink opgeschroefd door de jaren heen. Het duurde twaalf jaar om de eerste miljoen auto’s te bouwen, maar nu gaat het hard met de mijlpalen. De teller staan inmiddels al op 6 miljoen.

Om deze mijlpaal luister bij te zetten heeft BMW iets speciaals gemaakt van het 6 miljoenste model. Dit is namelijk een BMW X6 M die is uitgevoerd in knalgroen. Java Green om precies te zijn. Subtiel is anders, maar het kleurtje an sich is heel gaaf.

Deze auto is niet zo besteld door een klant en is ook niet te koop. Deze bijzondere X6 M is namelijk van grote historische waarde volgens BMW. Daarom gaat de auto Spartanburg niet verlaten en wordt deze onderdeel van de historische collectie.