Officieel: de nieuwe BMW X5 en X6 krijgen flinke make-over

Er was al gelekt, maar BMW heeft nu officieel het doek van de nieuwe BMW X5 en X6 getrokken.

We waren al op de hoogte dat het eraan zat te komen, maar BMW heeft nu de nieuwe modellen van de dikke SUV aangekondigd. In april zullen zowel de X5 en de X6 een flinke update krijgen en te bestellen zijn. Toeval bestaat niet, want Mercedes-Benz onthulde verleden week hun belangrijkste concurrent: de GLE en GLE Coupé. Ben jij in de markt voor een nieuwe SUV, dan heb je dit voorjaar een moeilijke keuze te maken!

Nieuwe BMW X5 en X6

Voor de X5 is het de vierde generatie en voor de X6 de derde. Aan het exterieur zijn er wijzigingen aangebracht, maar ook weer niet wereldschokkend. Zo kennen we BMW ook. Het is een beetje een midlife-facelift en allebei de modellen krijgen een nieuwe grille. Niet zo groot als op andere modellen, maar wel opvallender. Ook krijgt het een andere voorbumper, zien we op de afbeeldingen. De X5 krijgt standaard xLine-ontwerpelementen en de X6 is uitgevoerd met een M-Sport pakket. Dit maakt de coupe SUV nog stoerder.

In het interieur zien we veel gelijkenis met de nieuwe BMW X7. Het gebogen digitaal paneel is boven een licht aangepast dashboard geplaatst. Het ziet er allemaal net wat strakker uit. Toch knap van BMW om een goed ontworpen cockpit elke keer net iets beter te maken.

Natuurlijk is het systeem uitgerust met de nieuwste versie (8.0) van BMW’s iDrive-besturingssysteem. Het komt met een 12,3-inch instrumentendisplay en een 14,9-inch infotainmentscherm. Uiteraard touchscreen. Ook de bediening van de airco krijgt in de middenconsole extra aanraakbedieningen. Blijkbaar zitten BMW-rijders daar volgens BMW op te wachten.

Motoren

Alles wordt beter, aldus BMW. Je kunt kiezen uit benzine, diesel en benzine-elektrische plug-in aandrijflijnen. Alle versies krijgen een achttraps automaat en vierwielaandrijving standaard. Terecht, want dat hoort wel bij een dergelijke bak.

Je kunt kiezen uit een hele lijst met motoren. Beide modellen kunnen worden besteld met een achtcilinder benzinemotor, een zescilinder-in-lijn benzinemotor en een zescilinder-in-lijn dieselmotor – elk met de nieuwste generatie krachtbronnen. Alle aandrijfeenheden beschikken nu over 48V mild hybrid-technologie. Deze komt in de vorm van een elektromotor die in de transmissie is geïntegreerd.

Een van de belangrijkste modellen is de BMW X5 xDrive50e (was de 45e). Moeilijke naam om te vertellen op een verjaardag, maar goed. Deze is geüpgraded met een nieuwere generatie turbocharged 3.0-liter zescilinder benzinemotor, die 26 pk extra levert bij 309 pk. Samen met de elektromotor is het totale systeemvermogen toegenomen tot 490 pk (700 Nm). Prijzen zijn overigens nog niet bekend.

Al met al een flinke facelift. Resteert de vraag: pak je de Mercedes of de BMW? Ik weet het wel.