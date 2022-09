Elektrisch offroaden, lijkt dat je wat?

Jeep komt namelijk binnenkort alleen nog maar met auto’s waarmee je elektrisch kunt offroaden. Inderdaad, allemaal elektrische Jeeps.

Toen ik eens zat te denken welke insteek ik aan dit artikel wilde geven, dacht ik direct aan ‘negatief’. Want Jeep wil weer het groenste jongetje van de klas zijn, we willen die elektromeuk niet en wat is er mis met een V8, of desnoods een 4-pitter met turbo?

Maar gaandeweg dacht ik dat we dat misschien eens niet op deze manier moesten gaan aanpakken. Want als je heel realistisch kijkt, is offroaden met een elektrische auto misschien wel vele malen beter dan met eentje op benzine of diesel.

Jeep komt met drie nieuwe EV’s op de proppen

Een elektrische auto heeft namelijk best wat voordelen in het terrein dan een benzine-variant. Het eerste voordeel is natuurlijk het koppel. Dat is direct beschikbaar en dat is best lekker als je ergens een flinke wand omhoog moet rijden. Verder is het zwaartepunt lekker laag vanwege de batterijen in de vloer.

Nadelen zijn er ook natuurlijk. Een elektrische Jeep is veel zwaarder dan een conventionele en als je héél ver het terrein ingaat, kun je je lege accu’s nooit opladen. Dan is een jerrycannetje met diesel of benzine toch wel praktischer.

Maar al met al lijkt het me helemaal geen slecht idee om eens een paar echte offroaders te maken die worden voortbewogen door elektriciteit. Ik denk dat ze je zullen verbazen.

Welke drie Jeeps zijn dat dan?

Oh ja, dit artikel werd in de eerste plaats geschreven omdat Jeep drie nieuwe elektrische auto’s heeft aangekondigd, de Avenger, de Recon en de Wagoneer. Die eerste wordt op 17 oktober voorgesteld aan het publiek en staat begin volgend jaar in de showroom.

Jeep Avenger

Het is een kleine SUV die zo’n 400 kilometer ver kan komen op 1 batterijlading. Je kunt ermee offroaden, want de Avenger krijgt vierwielaandrijving.

Datzelfde geldt voor de Recon. Die komt eerst alleen uit in de VS, maar zal later zijn weg ook naar Europa vinden. De Wagoneer tenslotte wordt de grootste elektrische Jeep. Die komt in 2024 uit en zal na de VS ook snel op de andere grootste markten ter wereld worden verkocht.

Ook de Jeep Avenger

Elektrisch offroaden iets voor jou?

Kortom, Jeep gaat ons laten kennismaken met echt elektrisch offroaden. Al zal dat natuurlijk minder goed gaan met de Avenger en de Recon, aangezien dat ‘normale’ SUV’s zijn. De Wagoneer echter wordt een echte elektrische offroader en dat belooft veel goeds, Jeep kennende.

Maar de grootste vraag is natuurlijk, is elektrisch offroaden iets voor jou? Of geef je jouw portie liever aan fikkie en blijf jij trouw aan de plofmotor?

Laat het weten in de comments!!