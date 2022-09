Iedere autoliefhebber moet er zo eentje gehad hebben

Want als je er niet zo eentje, of van het zelfde merk hebt gehad, ben je geen autoliefhebber…

Elke dag liggen er stapels met digitale brieven op onze digitale deurmat. Heel af en toe zit daar een klacht tussen, maar meestal zijn dat bruikbare tips. En veel van die tips gaan over pareltjes op Marktplaats.

Zo ook deze tip, die @RRRobert ons deed toekomen. Hij schreef “De Alfa 33 zie je zelden meer. De wagon versie nog veel minder vaak. En als er dan eentje wordt aangeboden voor minder dan 5 mille én minder dan een halve ton op de teller, dan wordt je vanzelf een beetje hebberig.”

En daar heeft RRRobert helemaal gelijk in.

Elke autoliefhebber moet een Alfa hebben gehad

De Alfa 33 is namelijk de auto die de meeste autoliefhebbers van mijn bouwjaar (1977) en omstreken ooit eens in het bezit hebben gehad. Ikzelf ook natuurlijk. Ze kostten namelijk niks en als ze kapot gingen, haalde je gewoon een andere.

Ik had een heel donkerblauwe Alfa 33 1.5 i.e. Hoeveel kilometers er op de teller stonden, weet ik niet, want die teller deed het vaker niet dan wel. Hij had ook een trekhaak, wat heel goed van pas kwam bij het parkeren in het centrum van Amsterdam, waar ik toen woonde.

Verder was het een prima auto, elektrische ramen deden het, het radiootje snorde, evenals het lekkere boxermotortje dat in het vooronder lag. En starten met de sleutel links hè, om me alvast voor te bereiden op de komende Porsches.

Totdat ineens, zonder waarschuwing de remmen ermee ophielden. Dat gebeurde in de donderdagochtendspits, middenin de Schipholtunnel. Uiteindelijk is het me nog gelukt om ermee naar Hilversum te komen, waar ik toen werkte. Remmen deed ik door de versnelling in z’n 1 of 2 te rammen en dan de koppeling op te laten komen. Na dat ritje heb ik er geen meter meer mee gereden.

Jij kan er nu ook zo eentje in het bezit krijgen

Ondanks het toch wel sneue einde, staat de kleine Alfa in mijn geheugen gegrift. Want het was een heerlijk gooi en smijt-machientje dat me slechts 475 euro heeft gekost destijds. Alleen krijg je ze niet meer voor die prijzen.

Degene waar RRRobert ons op attendeerde is 10 keer zo duur, namelijk 4750 euro. Maar daarvoor krijg je wel een Sportswagon met slechts 49.000 kilometer op de teller. Als alles naar behoren heeft gewerkt tenminste, het kunnen er dus ook 249.000 zijn.

Er is veel aan gebeurd de afgelopen tijd, zo heeft de Alfa 33

Ook heeft de auto:

Nieuwe Distribututie Riem

Nieuwe apk

Nieuwe accu

Net een beurt gehad

Nieuwe banden

Nieuwe stuurstangen en fusee

Verder meldt de huidige eigenaar: De auto komt rechtstreeks uit Italië. Alle papieren zijn aanwezig. Het interieur van de auto is zeer goed. Wel heeft de auto aan de buitenkant wat liefde nodig. Dit laat ik over aan de nieuwe eigenaar. Een goede linker voorportier zit er bij.

Koop deze alfa 33 Sportswagon op Marktplaats

Met andere woorden, als jij een echte autoliefhebber bent, maar nog nooit een Alfa Romeo hebt gehad, dan is dit je kans om er alsnog eentje in je bezit te krijgen. En een behoorlijk zeldzame bovendien!

De prijs is zoals gezegd 4750 euro en da’s niet duur voor een echte Italiaanse schone met boxermotor. De hele advertentie kijk je HIER en als je hem hebt gekocht moet je je even opgeven voor Mijn Auto.

We rijden graag met je mee namelijk!