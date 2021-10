Porsche grootste concurrent Polestar, aldus Polestar

Volgens Polestar is Porsche de grootste concurrent voor Polestar.

Kijk, er zit een verschil tussen wat je echt wil, wat je kan en tenslotte hoe de mensen om je heen het zien. Een goed voorbeeld is de Suzuki Kizashi. Volgens Suzuki was dat een auto die de Audi A4 met gemak aan kon. Volgens de autojournalisten was de auto niet eens verkeerd en volgens het publiek (dat uiteindelijk ‘m moet kopen) kwam het niet eens in de buurt.

Daar moesten we even aan denken bij de jongste uitspraak van Polestar. Polestar is het EV-merk van Volvo dat ernstig en krampachtig jong en dynamisch probeert over te komen met volwassen mannen met sneakers en skinny jeans. Hip willen zijn is nog niet hip zijn, vraag maar aan iedereen met een Renault Modus.

Sportschoenen

Maar hey, je moet toch ergens op mikken, nietwaar? Polestar zegt doodleuk dat Porsche nu hun voornaamste concurrent. Jazeker, het merk met een elektrische Volvo-sedan zegt de vloer aan te willen vegen met Porsche. Dat heeft Polestar CEO en fervent sportschoendrager Thomas Ingenlath (kom op, die gast is 57) verteld aan het gevestigde Auto, Motor und Sport.

Volgens Ingenlath moet Polestar zich nog wat meer losweken van Volvo. Daar heeft hij een punt, want de enige twee Polestars zijn Volvo’s. De Polestar 1 is stiekem een Volvo Concept Coupé en de Polestar 2 begon zijn carrière als Volvo 40.2 Concept. Ingenlath veegt eerst even de vloer aan met Tesla:

Ten eerste, als CEO kun je heel veel leren van Elon Musk en hoe hij zich profileert, zowel positief als negatief. Ik denk dat ons design beter is dan dat van Tesla. Polestar heeft meer karakter dan Tesla. Daarbij is onze infotainment beter dan dat van Tesla, prettiger te bedienen. Daarnaast zijn we beter in het produceren van automobielen van zeer hoge kwaliteit. Thomas Ingenlath, is meer onder de indruk van Musk dan van Tesla.

Porsche grootste concurrent Polestar

Kijk, dat zijn boude woorden van een merk dat auto’s produceert in China. Voor Ingenlath is dat slechts tijdelijk. De auto’s komen nu per spoor (kedeng kedeng) vanuit China naar Europa toe. Dat zal niet altijd het geval zijn. Als de verkopen toenemen, zullen de Polestars ook in Europa gebouwd gaan worden.

Qua concurrentie binnen vijf jaar heeft Polestar zijn zinnen dus gezet op een van de meest prestigieuze massamerken. Volgens Ingenlath is Porsche namelijk de lijnrechte concurrent van Polestar. De Polestar CEO vindt dat beide merken in een strijd zijn verwikkeld om de beste sportief rijdende elektrische auto’s.