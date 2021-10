Volgende Porsche 718 krijgt het gewicht in het midden

Niet helemaal een middenmotor voor de volgende Porsche 718, maar close enough.

Nu de imago-opkrikkende hypercars en enorm veel geld-opleverende SUV’s elektrisch zijn, is het tijd voor betaalbare elektrische sportwagens. Nu is dat betaalbaar heel erg relatief, uiteraard. In dit geval vinden we een Porsche 718 al heel erg betaalbaar, bijvoorbeeld.

Toevallig is die auto ook het onderwerp. Aanvankelijk was Porsche nog aan het twijfelen of de auto elektrisch ging worden. Een andere optie was om nog éénmaal een auto met verbrandingsmotor te gaan voeren. Daarmee zou de auto in Europa lastiger te verkopen worden. De kogel is inmiddels door de kerk, de volgende Porsche 718 wordt elektrisch.

Volgende Porsche 718

Dat niet alleen, ook met een elektrische sportwagen kan Porsche natuurlijk naam maken als producent van uitstekende rijdersauto’s die toevallig elektrisch zijn. Daarbij moet de 911 de laatste auto worden waarbij er nog gebruikt gemaakt kan worden van een verbrandingsmotor. Porsche had onlangs de Mission-R, een 1.048 pk sterke elektrische supercar.

Ontwerper Michael Maurer laat aan Autocar weten dat de auto voorzien is van heel erg veel designelementen voor een komende productie-auto. Daarbij moeten wij natuurlijk direct denken aan de volgende Porsche 718. Bijzonder wordt de ‘e-core’ layout. Net zoals veel andere elektrische auto’s zal de elektromotor zich bevinden op de as. Echter, om het gevoel van een auto met middenmotor te simuleren, zal de accu zich bevinden voor het achterwiel, maar nog achter de stoelen.

Voordelen

Dit levert voor Porsche een hoop voordelen op. Accu’s zijn behoorlijke ondingen die extreem veel ruimte in beslag nemen én loodzwaar zijn. Door alles in een soort blok weg te werken, is er ineens veel meer ruimte voor andere dingen. In dit geval maakt Porsche de keuze om de zitpositie zo laag mogelijk te maken. Zo kan de auto ook erg laag worden. Dat laatste is dan weer goed voor de weerstand. Ook wil je niet in een sportauto op de accu zitten, dat is toch al gauw 20 centimeter te hoog.

Volgens Porsche-baas Oliver Bluhme zal het nieuwe platform niet alleen geschikt zijn voor de volgende Porsche 718. Ook sportwagens van Lamborghini en Audi zouden gebruik kunnen maken van dit ‘e-core’-platform. De opvolger van de Huracán en R8, bijvoorbeeld, Oliver?

Als laatste hopen we dat Porsche twee kanten op kan met de accu van het e-core-platform. Als ze het 180 graden draaien en het gewicht achter de achteras plaatsen, heb je nog meer ruimte. Dat niet alleen, je hebt ook de perfecte gewichtsverdeling voor een nieuwe 911…

Via: Autocar.