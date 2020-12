Elektrische Alpha Ace is de leukste - Autoblog.nl

Een compact retro-autootje: de Alpha Ace scoort gelijk op het gebied van design. Is het wat?

Er is niks zo subjectief als het uiterlijk van een auto. Tegenwoordig wordt design vaak gebruikt om een statement te maken. De tijd van strakke, no-nonsense lijnenspellen is passé: gewaagd is het nieuwe normaal.

Elektrische styling

Bij elektrische auto’s wordt er nog geëxperimenteerd met styling. Neem Volkswagen. De e-Golf viel niet op in het straatbeeld, want het is ‘gewoon een Golf’. De ID.3 valt juist wél op omdat het een bijzonder ontwerp is. Volkswagen heeft gebruik gemaakt van het ontbreken van een motor en de auto cab-forward ontworpen. Dat levert binnenruimte op, maar of het nou echt een mooie auto is?

Alpha Ace

Een nieuwkomer op de markt is Alpha Motor Corporation met deze Ace. Nog voordat we in de details duiken valt al gelijk wat op: het is een geinig ding! Klein dus schattig en de combinatie van retro en modern werkt gelijk goed. De eerste indruk is dus goed.

Specificaties

Goed, gaat er onder die leuke koets dan ook nog wat schuil waar we vrolijk van worden? Stiekem wel. Alpha deelt de specs van de Ace ietwat kort door de bocht, maar genoeg voor een eerste indruk. Het rijbereik is meer dan 250 mijlen (400 kilometer). De achterwielen verzorgen de aandrijving en daarmee kan de Ace naar 96 km/u sprinten in 6 seconden. De auto is klein maar door het flinke accupakket valt het gewicht tegen. Hij weegt namelijk 1.632 kg. Voor een elektrische auto valt het mee, maar voor een kleine, sportief ogende auto leunt dan toch tegen obesitas aan.

Simpel

Onder het koddige uiterlijk van de Alpha Ace dus geen keiharde revoluties. Ook het interieur richt zich meer op simpel en doeltreffend dan revolutie. Het scherm als enige infotainment lijkt van Tesla afgekeken te zijn: de centrale unit doet al het werk, ook die van de tellers. Recht-toe-recht-aan, dat schreeuwt het interieur in stilte.

Bestellen

De Alpha Ace is nog een prototype, maar bij serieuze interesse kun je je al registreren voor een exemplaar. Zoals we gewend zijn van nieuwe bedrijven: je steunt ze met een aanbetaling en dan gaan zij hun best doen om de auto werkelijkheid te maken. Aan het uiterlijk ligt het in ieder geval niet.