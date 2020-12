Ringbrothers Madam V is stokoud én gloednieuw - Autoblog.nl

Een goede oude restomod: de Ringbrothers Madam V is een hele gave.

Restomodden is aan. Er is ineens veel interesse in het compleet moderniseren van een klassieker. De restomod van vandaag is bijzonder. Om meerdere redenen.

Madam V

De auto in kwestie is de Ringbrothers Madam V. Het ‘is’ een Cadillac Coupe uit 1948. Tenminste, zo ziet hij eruit.

Onderhuids is het namelijk absoluut geen Cadillac Coupe uit 1948. De metamorfose is eenvoudig te bedenken, maar moeilijk uit te voeren. Ringbrothers deed het toch, met dit als resultaat.

Oude bekende

Was het echter niet de Cadillac Coupe die je herkende, dan was het wellicht de hele creatie van Ringbrothers. De Madam V debuteerde in 2016 en toen zag hij er zo uit:

Zoals je ziet was het hier nogal duidelijk dat dit geen reguliere klassieker was. Zowat verzonken zwarte bumpers, grote sportief uitziende velgen, een zwarte en niet kenmerkende gaasgrille met zelfs de moderne Cadillac en Cadillac V-logo’s. Nog steeds erg gaaf, maar ook een beetje kitscherig.

ATS-V

Ringbrothers heeft de Madam V herzien. Laten we eerst even teruggaan naar wat de Madam V zo bijzonder maakt, voor en na deze herziening. Dat is namelijk de basis. Onderhuids is de Madam V een veel normalere auto. Tenminste, in de VS, in Europa zien we de Cadillac ATS-V een stuk minder. Voor de Madam V werd het onderstel, het interieur en de 3.6 liter twinturbo V6 van de ATS-V gebruikt. Ook werden er delen uit de Cadillac CTS-V, de grote broer van de ATS, gebruikt.

Madam V 2.0

De 470 pk sterke krachtbron en het moderne interieur blijven, de carrosserie is wat mooier gemaakt. Om meer de illusie te geven dat het echt een klassieke auto is, werden meer oude onderdelen van een Cadillac Coupe op de Ringbrothers Madam V geschroefd.

Er is toch een hoop gedaan. Nieuwe bumpers, die wat meer klassieke rondingen hebben. De grille past beter bij de fifties, een grote chromen bedoeling op de voorkant. De wielen zijn klassieke chromen velgen met white wall tires. Kortom: alles wat net niet helemaal bij de illusie van een echte Cadillac Coupe paste, is nu beter vormgegeven op de Ringbrothers Madam V. Het resultaat is simpelweg prachtig. Als je echt je best doet, kun je de Madam V onderscheiden met zijn origineel. De spiegels komen van de ATS-V, de koplampen hebben een moderne behuizing en als het dan nog niet duidelijk is, kijk even naar binnen. Het hele interieur is ATS-V.

Dat laatste verbreekt de illusie wellicht als het gaat om rijden in de auto. De kans dat je dat doet is klein. Dit is de enige op de wereld en het bouwen kostte 1.000 uur, vooral handwerk. Wat het mag kosten is niet bekend, maar Ringbrothers deed eerdere creaties van de hand voor astronomisch hoge bedragen. Duur, maar heel bijzonder.